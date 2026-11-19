Svojci žrtev vojnega in povojnega nasilja lahko na eni od devetih policijskih enot oddajo vzorce DNK za pomoč pri identifikaciji posmrtnih ostankov. Odvzemi so potekali včeraj in danes – v obeh dneh je bila na odvzemnih mestih precejšnja gneča. Za prihodnji torek so termini ponekod že polni. Na Policijski postaji Moste se je tudi danes zbralo veliko število ljudi. Kljub deževnemu vremenu in težkim osebnim zgodbam, ki so jih s seboj prinesli obiskovalci, je bilo med njimi čutiti optimizem in upanje, da bodo po desetletjih negotovosti vendarle dobili odgovore o usodi svojih bližnjih. Izginotje pušča travme na vseh straneh Med prvimi, ki so danes oddali vzorec, je bila gospa s Primorske (vsi sogovorniki so prosili za anonimnost, op. a.) v spremstvu hčere. Povedala je, da sta prišli ...