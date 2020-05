SŽ startajo s tretjino vlakov in prijaznejšimi tarifami

V pomoč ohranjanju primerne razdalje med potniki so označili vstopna mesta. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Sedeži, na katerih bo mogoče sedeti, bpodo označeni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Zaprte čakalnice in večina sanitarij

Javni potniški promet bo v Sloveniji na tirih in cestah po osmih tednih popolne prekinitve v ponedeljek, 11. maja, zaživel v zmanjšanem obsegu. Prvi teden bo vozila le tretjina vlakov , nato bodo njihovo število do tistega, ki je bilo pred 16. marcem, povečevali do junija. »S ponedeljkom začne veljati tudi nova tarifa, ki bo potnikom prijaznejša. Abonentske vozovnice bodo ugodnejše, cenejši bo dodatek za kolesa,« napoveduje, direktorica družbe SŽ-Potniški promet. Veljavnost letnih in mesečnih vozovnic bodo SŽ podaljšale za obdobje, ko jih imetniki niso mogli uporabljati.Slovenske železnice bodo do ponedeljka pripravile vlake, da bodo primerni za uporabo. V pomoč ohranjanju primerne razdalje med potniki so označili vstopna mesta in sedeže, na katerih bo mogoče sedeti, vlake bodo tudi sproti čistili. Darja Kocjan potnike poziva, da pri vožnji z vlakom upoštevajo priporočila in se na pot odpravijo, če nimajo prehladu podobnih obolenj, in se zaščitijo tako pri dostopu do blagajn kot tudi pri vstopu na vlake. »Namestili smo razkužila, vstopa se lahko le z maskami. Tudi ob izstopu priporočamo uporabo razkužila,« je pojasnila Kocjanova.Vlaki bodo v ponedeljek začeli voziti po okrnjenem voznem redu, zato potnikom v SŽ svetujejo, da preverijo, kateri bodo vozili. Potniki bodo lahko sedeli na približno polovici obstoječih sedežev, v primeru večjega števila potnikov pa bodo SŽ sproti prilagajale vozni red, dodajale vlake in po potrebi organizirale tudi nadomestni avtobusni prevoz. Z 18. majem bodo dodali še več vlakov, nato pa upajo, da bodo v juniju lahko v čim večjem obsegu prešli na podoben vozni red, kot je bil pred 16. marcem.Na železniških postajah bo gibanje omejeno, napoveduje, direktor družbe SŽ-Infrastruktura. V notranjih prostorih bo mogoče le kupiti vozovnice, čakalnice pa bodo zaprte. V postajne prostore nameščajo razkuževalnike za roke, sanitarije na železniških postajah na večini postaj, z izjemo tistih v Ljubljani, Mariboru, Zidanem Mostu in Celju, bodo zaprte, odprte pa bodo na vlakih.Minister za infrastrukturoje sicer že v četrtek priporočil potnikom, da vozovnice za železniški promet kupijo prek avtomatov ali spleta.