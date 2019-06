Ta konec tedna izjemoma dovoljeni prevozi težkih tovornjakov v in iz Luke Koper

Ministrstvo za infrastrukturo je na pobudo Luke Koper in Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) zaradi prekinjenega železniškega prometa odločilo, da bodo v soboto, 29. junija in nedeljo, 30. junija 2019, izjemoma dovoljeni prevozi tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, proti in iz koprskega pristanišča. Za vse ostale tovornjake, ki imajo drugačne poti, omejitev prometa ostaja v veljavi, so še pojasnili na ministrstvu.Ministrstvo se je tako odločilo na podlagi določbe 6. člena odredbe o omejitvi prometa na cestah, ki med drugim določa, da omejitev prometa iz odredbe ne velja, ko je vožnja potrebna zaradi preprečitve ali odprave neposredne nevarnosti za premoženje.Nesreča v železniškem predoru Hrastovlje, ko je iztirilo več vagonov, povzroča gospodarske posledice, saj je prekinjen železniški promet z Luko Koper, so odločitev utemeljili na ministrstvu za infrastrukturo. Železniško povezavo bodo sicer predvidoma vzpostavili danes. Povečan promet tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, je zaradi ohromljenega železniškega prometa na progi Koper – Divača in obratno mogoče pričakovati na območju celotne Slovenije. Ministrstvo za infrastrukturo je o izredni sprostitvi tovornega prometa že seznanilo Generalno policijsko upravo in družbo Dars ter ju zaprosilo, da o tem obvestita vse pristojne nadzorne organe oziroma službe.Na Darsu so pojasnili, da v teh dneh še niso opazili povečanega tovornega prometa proti Luki Koper, ki bi ga povezovali z železniško nesrečo. Ne morejo pa napovedati, kako bo sprostitev vplivala na promet ta konec tedna, ki je že tako ali tako med prometno bolj obremenjenimi. V času turistične sezone, od sobote, 29. junija do nedelje, 8. septembra, sicer velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah od 6. do 16. ure, in ob nedeljah od 8. do 21. ure, na primorskih cestah od 8. do 22. ure.Največ pločevine po naših cestah se v poletnih dnevih vali ob petkih popoldne proti turističnim krajem, zelo obremenjene so tudi ceste ob sobotnih in nedeljskih dopoldnevih. Ta konec tedna, kot so zapisali na Darsu, največje zgostitve prometa pričakujejo med Šentiljem in Gruškovjem, na odseku med Ptujem in mejnih prehodom Gruškovje v soboto, 29. junija 2019, od 4. ure naprej, na območju ljubljanske obvoznice od Šentvida, Kosez in naprej do razcepa Kozarje, med Koprom in mejnima prehodoma Dragonja ter Sečovlje v obeh smereh in pred mejnimi prehodi v Istri (Sečovlje, Dragonja in Sočerga) ter mejnima prehodom Jelšane in Starod. Na potek prometa bodo vplivala tudi dela na območjih cestninskih postaj Lukovica, Prepolje, Kozina, Videž in Vransko.