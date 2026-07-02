Ta vikend ljubljanska železniška postaja zaprta, prilagojen promet po vsej Sloveniji

V ponedeljek zjutraj bo ljubljanska železniška postaja znova odprta. FOTO: Jure Eržen

Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del v soboto in nedeljo popolnoma zaprt, železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana, na ploščadi ob tiru 1, so danes sporočili iz Slovenskih železnic. V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta.

Na Slovenskih železnicah potnikom priporočajo, da pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in pri načrtovanju poti upoštevajo spremembe.

Katere so osrednje spremembe?

Na progi Ljubljana–Kamnik Graben bo na relaciji Ljubljana-Ljubljana Šiška in obratno organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta bo vzpostavljen že za dva večerna vlaka v petek ter za vse vlake na tej relaciji v soboto.

Na progi Ljubljana–Jesenice–Beljak bo za vse povezave v soboto in nedeljo organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana–Ljubljana Vižmarje in obratno. Nočni vlak EN 414/415 bo vozil po obvozni poti Zidani Most–Maribor–Gradec.

Za vse vlake proti Primorski bo na relaciji Ljubljana-Borovnica in obratno v soboto in nedeljo prav tako organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

Vlaki proti Štajerski na progi Ljubljana–Zidani Most–Maribor/Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95, 96, 97 in 98). Za del povezav bo na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Tudi ti avtobusi bodo vozili s ploščadi ob tiru 1 tik ob železniški postaji.

FOTO: Blaž Samec

Nadomestni prevozi tudi za mednarodne vlake

Za potnike v tranzitu, ki se bodo ta konec tedna z vlakom pripeljali do Ljubljane in bodo pot nato nadaljevali proti Jesenicam ali Divači oziroma v obratni smeri, bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz takoj po izstopu z vlaka na začasnih peronih (tiri 95, 96, 97 in 98).

Za vse sezonske vlake oziroma nočne vlake iz Budimpešte in Varšave ter obratno, ki bodo ta konec tedna vozili do Kopra oziroma Reke, bo organiziran direkten nadomestni avtobusni prevoz. V Slovenskih železnicah potnike ob tem opozarjajo, da bodo nadomestni avtobusni prevozi na obeh relacijah vozili direktno in ne bodo ustavljali na vmesnih postajah.

V smeri proti Dolenjski sprememb ne bo.

V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta in promet bo stekel po prilagojenem režimu, ki sicer velja že od sredine decembra, so še sporočili.

Vse podrobnosti o spremembah voznega reda in organizaciji prevozov sproti objavljajo na spletni strani Slovenskih železnic.