Ta vlada je tveganje za demokracijo, sodstvo in medije

Je eden najbolj prepoznavnih obrazov SD in dolgoletni vodja njene poslanske skupine. Matjaž Han je poslanec že od leta 2004. Ker se javnomnenjska podpora SD povečuje, je seveda naklonjen volitvam, ne glede na to pa je prepričan, da je konstruktivna nezaupnica boljša rešitev od škode, ki jo vlada Janeza Janše še lahko povzroči.Ali SD sodeluje pri iskanju novega obraza, ki bi povezal stranke, vodil prehodno vlado in popeljal do volitev?Država bi danes potrebovala drugačno vlado, osredotočeno na potrebe ljudi in gospodarstva. Namesto tega vidimo nevarne razdore, vedno močnejši konflikt, tudi tveganja za demokracijo, neodvisnost ...