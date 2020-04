Tab odslovil 23 delavcev

Mežica – V mežiški Tovarni akumulatorskih baterij so zaradi velikega upada naročil iz poslovnih razlogov odpustili 23 delavcev. Vodstvo družbe je sporočilo, da si s pomočjo vladnih ukrepov in ustrezne notranje organizacije prizadevajo, da nadaljnih odpuščanj ne bi bilo.



»Proizvodnja je upadla za 20 do 30 odstotkov,« je povedal Bogomir Auprih, direktor družbe. »Kako bo naprej, je negotovo. Napovedi so prej slabe kot dobre,« pravi Auprih.



V družbi je ta čas zaposlenih 708 delavcev.



V podjetju so že lani napovedali, da bodo kupili novograjeno Lekovo stavbo na Prevaljah in v njej vzpostavili proizvodnjo litij-ionskih baterij. Na vprašanje, kako daleč so s sklenitvijo posla, odgovarjajo, da pogajanja z azijskim partnerjem še vedno potekajo.