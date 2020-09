Tadej Golob pri padcu z Loške stene utrpel hude poškodbe

Že s prvencem osvojil kresnika

Tadej Golob je kot pisatelj nase opozoril leta 2010, ko je za svoj roman Svinjske nogice prejel Delovo nagrado kresnik. Leto pozneje je izšel mladinski pustolovski roman Zlati zob.



Po biografijah Petra Vilfana in Zorana Predina je leta 2013 izšel njegov roman za odrasle Ali boma ye!, ob tem pa zgodba za otroke Kam je izginila Brina? Leta 2017 je izšel roman Jezero, njegova prva kriminalka.



Serija kriminalk s Tarasom Birso v glavni vlogi, ki se je začela s tem romanom, se zgleduje po skandinavskem tipu kriminalk. Objavil je tudi biografije Gorana Dragića, Milene Zupančič, Petra Čeferina in Alenke Bratušek.

V petek se je pri sestopu z Vrha Krnice v Loški steni hudo ponesrečil pisatelj priljubljenih kriminalnih romanov in novinar.»52-letnemu planincu se je odkrušil skalni rob in padel je 20 metrov v globino. Pri tem je utrpel hude telesne poškodbe. Njegovo stanje je zelo resno,« so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. Ponesrečencu je prvo pomoč nudil njegov prijatelj, nato pa reševalci Gorske reševalne službe, ki so ga s helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico.Tadej Golob je sicer v zahtevni Loški steni osvojil več prvenstvenih plezalnih smeri. Tudi podvig v petek je bil priprava na novo prvenstveno smer. Pri sestopu po grebenu mu je zdrsnilo, pri čemer je imel srečo, da ga je zadržalo ruševje in ni padel čez steno, je za Slovenske novice pojasnil alpinist. Njegov soplezalecje po Grošljevih besedah odlično odreagiral in Goloba zavaroval pred nadaljnjim padcem. Pisatelj je pri padcu utrpel hude poškodbe, a je zunaj smrtne nevarnosti.