Tadej Pogačar in Joc Pečečnik za dobrodelnost s športom

Najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar in mednarodno uveljavljen podjetnik Joc Pečečnik sta predstavila skupni humanitarni projekt »Never give up, always give back«, ki povezuje vrhunski šport, podjetništvo in družbeno odgovornost. S podpisom listine o sodelovanju sta skupaj s partnerji – Fundacijo Tadeja Pogačarja, Ustanovo Rdeča žoga, ki deluje pod okriljem SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, in prenovljenim Golf Resortom Arboretum – zagnala serijo dobrodelnih golf turnirjev, ki bodo ustvarili dolgoročno platformo za zbiranje dobrodelnih sredstev ter podporo organizacijam, ki pomagajo mladim in drugim ranljivim skupinam.

Joc Pečečnik je ob slovesnem podpisu listine o sodelovanju dejal: »Iz izkušenj vem, da so tisti, ki potrebujejo in dobijo pomoč, zelo hvaležni, čeprav o tem ne govorijo. Zame je nepopisno lep občutek, ko lahko komu pomagaš. Naredil sem veliko globalnih zgodb, a še nikoli nisem bil tako srečen kot danes, ko lahko z največjim slovenskih športnikom Tadejem Pogačarjem podpišem listino o sodelovanju.«

Tadej Pogačar je povedal, da se je ideja za njegovo fundacijo začela z izkušnjami od blizu. saj so se v družini njegove zaročenke Urške Žigart soočili s težko boleznijo. »Takrat smo ustanovili fundacijo, ki se je osredotočila na pomoč obolelim za rakom, pozneje pa je delovanje razširila tudi na druga področja. V letošnjem šolskem letu smo v okviru Fundacije Tadeja Pogačarja podelili 35 štipendij mladim, ki so raka že premagali ali se z boleznijo še borijo. V dveh letih smo zahvaljujoč dobrodelnim dogodkom, sponzorjem in podpori skupnosti zbrali in podelili več kot 200.000 evrov pomoči; za štipendije, medicinsko opremo, zdravljenje redkih bolezni v tujini ter pomoč po naravnih nesrečah. Za letos imamo še večje načrte.«

V Volčjem potoku bodo igrali golf za dober namen. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Pogačar je dodal, da je kljub natrpanemu urniku zelo rad aktiven v dobrodelnosti, njegova fundacija je med drugim pomagala tudi ob katastrofalnih poplavah, ki so pred leti prizadele Slovenijo. Pogačar je na podpis listine o sodelovanju v Volčji Potok prišel praktično naravnost iz Toskane, kjer je v soboto četrtič zmagal na dirki Strade Bianche.

V imenu Fundacije Tadeja Pogačarja je slovesno listino podpisal predsednik uprave Mirko Pogačar, ki je povedal, da sodelujejo tudi z društvom Junaki 3. nadstropja, Onkoman in več drugimi. »Vsaka stvar, tudi če je slaba, se zgodi z namenom. Zgodile so se poplave, v družini Tadejeve zaročenke so se soočili s hudo boleznijo. Tako smo začeli pomagati. V fundaciji smo doslej opravili več kot 1000 ur prostovoljnega dela. Ponosni smo na to, da vse delamo prostovoljno in brez plačila.«

Predsednica Ustanove Rdeča žoga Jasna Grbić je slovesno listino podpisala v imenu ustanove Rdeča žoga, ki deluje v okviru SBC – Kluba slovenskih podjetnikov. Izpostavila je pet stebrov, ki jih zasledujejo v okviru dobrodelnosti: spodbujanje podjetniškega razmišljanja med mladimi, podpora mladim športnikom, kulturnikom, skrb za živali ter pomoč ob nenadnih hudih dogodkih in naravnih nesrečah. Ambasadorji Rdeče žoge so poleg Tadeja Pogačarja tudi Tina Maze, Ana Klašnja, Tilen Artač ter Blaž in Lara Švab.

Jasna Grbić, Joc Pečečnik, Tadej Pogačar in Mirko Pogačar. FOTO: Marko Delbello Ocepek

Na zaključnem turnirju Pečečnik in Pogačar

Dobrodelna golf liga bo od pomladi do jeseni potekala v obliki turnirjev na prenovljenem igrišču Golf Resort Arboretum, ki v teh dneh po zaslugi celovite prenove, ki jo je omogočila investicija Joca Pečečnika, dobiva popolnoma prenovljeno podobo. Liga bo vključevala individualne in ekipne turnirje, najboljši tekmovalci pa se bodo uvrstili na zaključni Master turnir, na katerem bosta osebno prisotna pobudnika in nosilca projekta Tadej Pogačar in Joc Pečečnik. Datum zaključnega turnirja bo določil Tadej Pogačar.