Tako močna umetna inteligenca, da ne bo v javni uporabi

Novo orodje Claude Mythos z umetno inteligenco išče varnostne pomanjkljivosti v sistemih, urad za informacijsko varnost opozarja organizacije na ranljivosti

Umetna inteligenca vpliva in oblikuje naš vsakdanjik bolj, kot si marsikdo predstavlja: poskusna različica modela claude mythos se v interni uporabi peščice tehnoloških velikanov preizkuša komaj dva meseca, pa že napoveduje korenite spremembe na področju spletne varnosti tudi za slovenska podjetja in organizacije. Tomica Šuljić Kalifornijsko podjetje Anthropic je bilo ustanovljeno pred petimi leti in je ustvarilo več različic velikega jezikovnega modela (LLM) umetne inteligence claude. Zadnja claude mythos, ki avtomatizirano išče in prepoznava ranljivosti v strojni in programski opremi, predstavlja orodje nove dobe. Nanj opozarja tudi slovenski urad vlade za informacijsko varnost (UIV): »Model claude mythos preview predstavlja pomemben napredek na področju odkrivanja in odpravljanja ...