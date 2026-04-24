Takšen bo izgled novih helikopterjev nujne medicinske pomoči

Večinoma bosta rumene barve, na njih bosta napisa Policija in HNMP, kar pomeni helikoptersko nujno medicinsko pomoč. V Slovenijo naj bi prispela oktobra 2027 in februarja 2028.

Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za notranje zadeve sta potrdila grafično podobo novih helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Prepričani so, da gre za pomemben korak pri vzpostavitvi sodobnega in celovito organiziranega sistema HNMP v Sloveniji.

Postopki nabave medicinske opreme že potekajo

Spomnimo, odločitev za naročilo helikopterjev Leonardo je sprožila tudi negativne odzive, kresala so se mnenja o primernosti teh helikopterjev in etičnosti nakupa.

Na obeh ministrstvih so danes zapisali, da bosta helikopterja opremljena s sodobno medicinsko notranjostjo, ki omogoča optimalno oskrbo pacienta med letom ter varno in učinkovito delo medicinske ekipe. Postopki nabave prenosne medicinske opreme že potekajo, hkrati pa se izvajajo tudi aktivnosti za usposabljanje posadk in vzpostavitev infrastrukture novih baz.

Poudarjajo tudi, da predstavlja vzpostavitev sistema HNMP pomembno nadgradnjo obstoječega sistema nujne medicinske pomoči (NMP). Sistem dopolnjuje delovanje mobilnih ekip NMP predvsem na območjih, kjer so dostopni časi zaradi geografskih, prometnih ali infrastrukturnih omejitev predolgi. V teh primerih bodo novi, sodobno opremljeni helikopterji omogočali bistveno hitrejši prihod do pacienta. S tem se izboljšuje dostopni čas ekip NMP, kar neposredno vpliva na boljše klinične izide.