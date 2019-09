FOTO:»Tam gre zares. Ni kiča, ni polovičarstva«

Vrhunskega slovenskega alpini­sta, gorskega reševalca, ekstrem­nega smučarja in učitelja­ smučanja Dava Karničarja pred kratkim niso »vzele gore«, kot običajno zapišemo ob smrt­nih nesrečah alpinistov. Umrl je zaradi­ nesreče­ pri podiranju drevesa v domačem gozdu. Nekateri so to povezali z usodo ...V vrhunskem alpinizmu, tako kot tudi sicer v življenju, obstaja več različnih osebnosti in prav toliko motivov, ki posameznika ženejo v naročje bogov. So pa določeni seg­menti vsem osvajalcem najvišjih gorstev skupni: alpinizem ljudi, ki so zraven s srcem – takšen je bil tudi Davo Karničar, kakorkoli klišejsko že ...