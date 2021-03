Vodstvo SD odločno podprlo Tanjo Fajon

Izjava za javnost. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



​Vabijo poslance drugih strank

Širše vodstvo SD je na današnjem posvetu o delovanju stranke strnilo vrste in odločno podprlo predsednico Tanjo Fajon v pripravah na naslednje volitve z ambicijo, da zmagajo. Fajonova je napovedala, da bodo naredili vse za to, da ljudem povrnejo zaupanje v politiko in socialno demokracijo. Izpostavila je še, da so vrata stranke odprta.Fajonova je današnji posvet, na katerem je prek spleta sodelovalo okoli 80 članov širšega vodstva stranke, na novinarski konferenci v Ljubljani označila za uspešen. Prepričani so, da imajo alternativo sedanji vladi in da bodo znali z državo bolje upravljati.Izpostavila je, da so stabilna stranka z dolgo tradicijo in široko mrežo, še ambiciozneje pa da bodo gradili medsebojno zaupanje in spoštovanje ter v to prepričali tudi volivce. Fajonova je pojasnila, da je danes prejela izjemno močno podporo kolegov s terena. Po njenem mnenju so predčasne volitve najboljša izbira, a so v rokah predsednika vlade Janeza Janše. Zatrdila pa je, da je SD na volitve pripravljena.Glavni tajnik SD Dejan Levanič je pojasnil, da je SD pred kratkim ustanovila volilni štab, kjer pripravljajo vsebinsko in kadrovsko strategijo za volitve. Pripravili so konkretne rešitve za razvoj Slovenije tudi za dolgoročno obdobje ter začeli s postopki evidentiranja kandidatov. Spomnil je, da jih prihodnje leto čaka več volitev.Po Levaničevih besedah so opravili raziskavo med članstvom, ki je med drugim pokazala zelo visoko podporo vodstvu stranke, predvsem Fajonovi. Izpostavil je tudi pozitivna sporočila o povezovanju ne le s tistimi zunaj parlamenta, ampak tudi povezovanju opozicije.Po ocenah vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana je današnja klavzura pokazala, da v SD res vre , in sicer od pozitivne energije. »Vsak dan sem bolj prepričan v to, da bomo SD na naslednjih volitvah zmagali, da bo vodilno vlogo v državi prevzela Fajonova,« je dejal Han.Fajonova je danes proces oblikovanja Koalicije ustavnega loka (KUL) ter glasovanje o konstruktivni nezaupnici označila za koristen, ob čemer je napovedala nadaljnje sodelovanje s strankami opozicije. Kot ključno današnje sporočilo pa je izpostavila, da se kot stranka odpirajo.Na vprašanje, ali se pogovarjajo s katerim od poslancev drugih strank, da se jim pridružijo, je odgovorila, da pogovori potekajo. Han pa je poudaril, da za zdaj ni intenzivnega pogovora, »a je glede na stanje, kakršno je v Desus in SMC, verjetno pričakovati, da bo kdo potrkal na vrata«. Vrata SD so po njegovih navedbah odprta za vse tiste, ki želijo deliti vrednote socialne demokracije in ocenjujejo, da lahko naslednja vlada bolje upravlja z državo.Fajonova je na vprašanje, kako bo SD odgovorila na morebiten nastanek novih strank pred volitvami, odgovorila, da se ukvarjajo s svojim programom. Vsaka nova stranka je po njenih besedah v demokratičnem prostoru dobrodošla, a je dejstvo, da so velikokrat to neuspeli projekti. »Ne le, da so to neuspeli projekti okoli ene osebe s podobnimi silami v ozadju ... Tudi na evropskem parketu se je to največkrat izkazalo kot neuspešno, saj nimaš povezav, mreže, ker si osamljen strelec na igrišču,« je ocenila.Tudi podpredsednici stranke Andreja Katič in Dominika Švarc Pipan sta danes izpostavili močno podporo širšega vodstva stranke Fajonovi.