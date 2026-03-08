  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Fajonova o evakuacijah: Slovenija je storila nekaj neverjetnega

    Po navedbah vladnega urada za komuniciranje so v domovino prepeljali 912 Slovencev ter 146 državljanov EU in drugih držav.
    Prihod potnikov z Maskata, 5. marec. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Prihod potnikov z Maskata, 5. marec. FOTO: Leon Vidic
    STA
    8. 3. 2026 | 13:52
    8. 3. 2026 | 16:29
    4:20
    

    Po zaključeni evakuaciji slovenskih državljanov, ki so zaradi vojne obtičali na kriznem območju Bližnjega vzhoda, je zunanja ministrica Tanja Fajon danes sporočila, da je Slovenija kljub velikim negotovostim v zraku storila nekaj neverjetnega. Ob tem se je vsem sodelujočim zahvalila za pomoč pri evakuacijah.

    Vlada je za vrnitev Slovencev, ki so obtičali na kriznem območju Bližnjega vzhoda, zagotovila devet čarterskih letov. Po navedbah vladnega urada za komuniciranje so v domovino prepeljali 912 Slovencev ter 146 državljanov EU in drugih držav, skupno torej 1058 potnikov.

    
    Koliko Slovencev ima nepremičnine v Dubaju in kdo so?

    »Po zadnji opravljeni statistki smo storili res neverjetno. V sedmih dneh smo uspeli domov z vojnih območij na varno pripeljati 912 slovenskih državljanov in 146 državljanov EU, tudi balkanskih držav. Sinoči je bilo pri zadnjih evakuacijskih letih iz Rijada prek Kaira prijetno vzdušje, ljudje so bili hvaležni,« je danes povedala Fajonova.

    Za zdaj novi evakuacijski leti niso predvideni. »Prezgodaj je govori o še kakšnih evakuacijskih letih. Zadnji iz Omana so bili že v veliki meri zasedeni z državljani EU. Hkrati računamo, da si bomo s tem mehanizmom lahko del stroškov pokrili nazaj,« je povedala Fajonova. FOTO: Jože Suhadolnik
    Za zdaj novi evakuacijski leti niso predvideni. »Prezgodaj je govori o še kakšnih evakuacijskih letih. Zadnji iz Omana so bili že v veliki meri zasedeni z državljani EU. Hkrati računamo, da si bomo s tem mehanizmom lahko del stroškov pokrili nazaj,« je povedala Fajonova.

    »Veliko je bilo negotovosti v zraku, zračni prostor se zapira in odpira ter tudi danes se nadaljujejo napadi. Slovenija je res naredila nemogoče in zahvaljujem se ne samo vsem na ministrstvu, ampak tudi kabinetu predsednika vlade ter vsem, ki smo sodelovali,« je dejala.

    V Aziji še približno 200 Slovencev

    Dodala je, da je v regiji še vedno nekaj slovenskih državljanov, javljajo se tudi ljudje, ki so še vedno v Aziji, po ocenah ministrstva je tam približno 200 Slovencev.

    »Ves čas bomo na voljo. Na številko 114 smo dobili še nekaj klicev, ljudje se še želijo vračati. (...) Javljajo se nam tudi ljudje, ki so še vedno v Aziji. Še vedno se kar nekaj ljudi zaradi odpovedi letov ni moglo vrniti. Razumljivo smo se osredotočili na evakuacijske lete z vojnih območij,« je pojasnila.

    »Težko je oceniti, koliko slovenskih ljudi je v regiji, saj nekateri tam živijo in delajo. Tisti, ki želijo domov, jim svetujemo, da se obrnejo na veleposlaništvo in naše dežurne številke, se prijavijo in jim bomo zagotovili povratek,« je dodala.

    FOTO: Leon Vidic
    

    Za zdaj novi leti niso predvideni

    Za zdaj novi evakuacijski leti niso predvideni. »Prezgodaj je govori o še kakšnih evakuacijskih letih. Zadnji iz Omana so bili že v veliki meri zasedeni z državljani EU. Hkrati računamo, da si bomo s tem mehanizmom lahko del stroškov pokrili nazaj,« je povedala Fajonova.

    Kot je pred tem sporočil vladni urad za komuniciranje, je Slovenija prek mehanizma EU na področju civilne zaščite že zaprosila za mednarodno pomoč pri vračanju slovenskih državljanov iz ogroženih območij na Bližnjem vzhodu v domovino v obliki sofinanciranja stroškov evakuacijskih prevozov.

    Slovenija je pri evakuaciji pomagala tudi drugim evropskim državam. S čarterskimi leti, ki jih je organizirala, so bilo na varno prepeljani državljani Francije, Hrvaške, Italije, Slovaške, Španije, Češke, Bosne in Hercegovine ter nekaterih drugih držav.

    FOTO: Leon Vidic
    

    Končne ocene stroškov še ni

    »Težko podam končno oceno o stroških, tudi glede na to, da bodo nekateri še povrnjeni. Natančno analizo bomo morali še narediti. Nimam podatkov, koliko je šlo za najem vseh letal, ali smo presegli tisto, kar je vlada sprejela,« je dejala ministrica.

    Povrnjene stroške naj bi dobili za vsak let, na katerem so bili državljani EU, zato so na lete, ki niso bili zasedeni, želeli vključiti tudi državljane EU, s čimer si bi po navedbah ministrice predvidoma zagotovili povračilo.

    Sorodni članki

    
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Izvolili so novega iranskega voditelja, nad Teheranom se dviga gost črn dim

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    8. 3. 2026 | 07:34
    Preberite več
    
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Ko v mesto pride cirkus

    Dokler na svetu obstajajo cirkuški šotori, pod katerimi je mogoče popraviti vse, kar ni prav na Vzhodu in Zahodu, se splača kupiti vstopnico za uro optimizma.
    Zorana Baković 7. 3. 2026 | 12:00
    Preberite več
    
    Vojna v Iranu

    Občutno dražja nafta – v torek verjetno zvišanje cen pogonskih goriv

    Na naftnem trgu razmere ostajajo napete, največ zaskrbljenosti povzročajo motnje v dobavi nafte zaradi zaprtja Hormuške ožine.
    7. 3. 2026 | 11:47
    Preberite več
    
    Nataša Pirc Musar

    Predsednica republike podprla Španijo, ki se je upala zoperstaviti Trumpu

    V izjavi za javnost je izpostavila pomen dialoga pri reševanju težav in pozvala k uporu zoper poskuse zavračanja multilateralizma.
    7. 3. 2026 | 11:34
    Preberite več
    
    Iran

    Trumpove vojne sanje in lov na Nobelovo nagrado za mir

    Trump komaj čaka, da nekoga napade (vojaško), in se nato »prijavi« za nobelovca za mir.
    7. 3. 2026 | 10:00
    Preberite več
    
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Izvolili so novega iranskega voditelja, nad Teheranom se dviga gost črn dim

    Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
    8. 3. 2026 | 07:34
    Preberite več
    
    Nedelo
    Intervju

    Alenka Tetičkovič: Verjamem v tistih 21 gramov

    V vsakem projektu želim najti neko globino, pravi igralka Alenka Tetičkovič, ki je imela nedavno dve premieri, eno na odru in drugo v filmu.
    Urša Izgoršek 8. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    
    Nedelo
    Iran

    Stari imperij pred vrati kaosa

    Medtem ko Iran in okolica gorita v ognju nove vojne, se nekateri spominjajo slavne preteklosti, nekateri pa že delajo račune brez krčmarja za prihodnost.
    Gorazd Utenkar 7. 3. 2026 | 09:00
    Preberite več
    vojna v IranuTanja FajonevakuacijaSlovenijavlada

    Premium
    Nedelo
    Maja Miralem

    Dober posluh šteje več kot spreten jezik

    Maja Miralem je 25-letna gradbena inženirka iz Srbije, ki si denar služi z glasom, ki ga lahko slišimo tudi v Sloveniji.
    Novica Mihajlović 8. 3. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Slovenski derbi

    V živo:      V živo: Polne tribune niso videle gola

    Po sobotni ostri predigri med navijači in pred številnimi gledalci v Stožicah nogometaši Olimpije in Maribora na igrišču brez ognjemeta.
    8. 3. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    München

    Mnogo več od Oktoberfesta

    München nikakor ni le mesto piva, ampak tudi bogate zgodovine, umetnosti, znanosti, visoke tehnologije, športa in kulinarike.
    Agata Rakovec Kurent 8. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Avstrijca nepremagljiva, Anže in Domen tik za njima

    Na sklepni tekmi v Lahtiju tretjič v sezoni najboljša avstrijska dvojica, našima dvema adutoma 2. mesto, presenetila pa tretjeuvrščena Finska.
    8. 3. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Strade Bianche

    Najmočnejši Tadej Pogačar je dobil novega izzivalca

    Slovenski as bo po zmagi na belih cestah vse moči preusmeril na Milano–Sanremo. Ekipa UAE lovi tudi Paula Seixasa.
    Jernej Suhadolnik 8. 3. 2026 | 15:40
    Preberite več
