Vlada bo v četrtek vendarle predlagala priznanje Palestine

Zunanja ministrica Tanja Fajon je imela v Bruslju minule dni nalogo, da o priznanju Palestine prepriča še kakšno državo poleg Španije, Irske in Norveške, ki bodo Palestino priznale danes. Ker nobena država članica EU ni napovedala priznanja, je zunanja ministrica vladi, katere članica je tudi sama, priporočila, naj še ta teden konča postopke za priznanje Palestine. Predsednik vlade Robert Golob ji je prisluhnil.

Danes je Tanja Fajon za STA ob robu zasedanja v Bruslju dejala, da bo na vlado poslala gradivo o poteku nedeljskih pogovorov pod vodstvom Norveške in Savdske Arabije o povojnem obdobju v Gazi in ponedeljkovega srečanja zunanjih ministrov EU. Kolege v slovenski vladi bo, kot je povedala, v četrtek na vladni seji seznanila tudi z razvojem dogodkov, povezanih z bližnjevzhodnim konfliktom.

»Moje priporočilo vladi bo, da postopke za priznanje Palestine še ta teden izpeljemo do konca in pošljemo sklep v državni zbor,« je napovedala Tanja Fajon. Vlada je postopke priznanja začela 9. maja, predsednik vlade Robert Golob pa je koalicijskim partnerjem obljubil, da bo vlada odločitev o priznanju Palestine poslala v parlament najpozneje do 13. junija in s tem končala postopek priznanja.

Takoj za tem se je danes iz Alžirije oglasil predsednik vlade Robert Golob. »Po vrsti posvetovanj v zadnjih dneh sem se odločil, da v četrtek na sejo vlade uvrstimo sklep o posredovanju priznanja Palestine v Državni zbor. V tem času bomo nadaljevali usklajevanja s skupino podobno mislečih držav z namenom, da ustvarimo maksimalni pritisk za takojšnje premirje in izpustitev talcev. Kot odgovorna članica Varnostnega sveta smo dolžni narediti vse, kar je v naši moči, da pripeljemo do trajnega miru na Bližnjem vzhodu,« je sporočil Robert Golob.

Slovenska diplomacija si v zadnjih tednih prizadeva, da bi se priznanju omenjene trojice evropskih držav pridružila še kakšna država članica EU. Več ministrov je minule dni v Bruslju poudarilo, da bodo Palestino priznali, ko bo to imelo učinek. Slovenija se za sočasno priznanje Palestine zdaj dogovarja s skupino držav, v kateri so še Luksemburg, Francija, Belgija, Portugalska, zdaj pa še Danska. »Palestino bomo priznali, ko bo to imelo učinek,« je dejala belgijska zunanja ministrica Hadja Lahbib.

»Ne morem reči, da je katerakoli druga država napovedala priznanje v prihodnjih dneh,« je po svojih pogovorih v Bruslju povedala Tanja Fajon in dodala, da države delajo v smeri priznanja in da bodo same sporočile, kdaj bodo pripravljene za takšen korak. Iz vladnih vrst okoli Gibanja Svoboda pa je bilo že mogoče na račun ministrice iz kvote SD slišati kritike, da je v zadnjem času preveč obiskovala države Bližnjega vzhoda, premalo pa omenjene države, ki še oklevajo s priznanjem Palestine. Več napora bi morala vložiti v prepričevanje teh držav.

Kot je še poročala STA, Tanja Fajon podpira obnovitev misije EU, namenjene podpori na mejnem prehodu Rafa med Gazo in Egiptom, ki je od sredine leta 2007 v stanju pripravljenosti, saj da podpira vsakršen napor, ki bi prispeval k temu, da bi nujna humanitarna pomoč dosegla civiliste v Gazi. Ministrica si prizadeva tudi za to, da bi Slovenija sodelovala pri evakuacijah bolnikov iz Gaze, k čemur sta sredi meseca članice pozvala evropska komisarja za krizno upravljanje Janez Lenarčič in za zdravje Stela Kiriakides.