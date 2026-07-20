Tanja Fajon po preklicu nominacije: Dnevna politika je prevladala

Nekdanja zunanja ministrica Tanja Fajon je potrdila, da jo je zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas sinoči obvestila, da je preklicala njeno nominacijo za predstavnico EU za Sahel. »Obžalujem, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Žal je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi,« je izjavila ob tem.

»Ni se zgodilo prvič, da je zaradi domačih političnih obračunavanj Slovenija izgubila pomemben vpliv in predvsem ugled,« je še opozorila. Evropske institucije bi morale pri kadrovskih odločitvah po njenem mnenju presojati predvsem strokovnost, izkušnje in rezultate kandidatov ter se upreti političnim pritiskom posameznih nacionalnih vlad. Spričo dogajanja nekdanja ministrica ocenjuje, da gre za zelo nevaren presedan. »Predvsem pa je nesprejemljiva osebna diskreditacija predstavnikov slovenskega političnega vrha v prestolnicah EU, ki sem jo doživela,« je dodala.

Da je sage v zvezi z njenim imenovanjem končana, je danes zjutraj po poročanju STA izjavil tudi premier Janez Janša. Ob zapisu je objavil navedbo iz poročila MZEZ glede predlaganja Fajonove za posebno predstavnico EU za Sahel, da se vprašljivost imenovanja »ne postavlja zaradi tega, ker bi kandidatko predlagal organ brez polnih pooblastil, temveč zato, ker pristojni organ o kandidaturi oz. predlagateljstvu sploh ni odločal«.

Ministrstvo, ki ga v novem mandatu vodi Tone Kajzer, je namreč ugotovilo, da predloga za imenovanje nekdanje ministrice ni podala vlada Roberta Goloba, ki je opravljala tekoče posle, ampak generalna sekretarka MZEZ, ki je bila neposredno podrejena Tanji Fajon. Pri tem je šlo za »očitno delovanje mimo oziroma onkraj zakonskih pristojnosti in pooblastil«, kot je ministrstvo zapisalo v poročilu, ki ga je v petek obravnavala vlada.

O tem, da izbirni postopek ni upošteval načel integritete in preglednosti, je zunanji minister Kajzer po informacijah STA že v petek obvestil visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kallas.

Kajzer naj bi zapisal še, da Tanja Fajon ne uživa podpore slovenske vlade za imenovanje na položaj. Pri tem je po neuradnih informacijah izrazil upanje, da se bo stališče članice, ki se je zadeva najbolj tiče, upoštevana pri nadaljnji obravnavi na Svetu EU.

Kallasova je sicer Tanjo Fajon za položaj posebne predstavnice Unije za Sahel izbrala konec junija, zdaj pa bi morale njeno imenovanje potrditi še države članice, ki so zastopane v svetu EU. Pri potrjevanju se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Imenovanje Fajonove so tako že dvakrat umaknili z dnevnega reda zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri EU, nazadnje prejšnji teden.

Odbor se bo še zadnjič pred poletnim premorom sestal v sredo, ko naj bi glede na v petek objavljeni osnutek dnevnega reda razpravljal tudi o omenjenem imenovanju.