Tanja Fajon ne kandidira za generalno sekretarko ZN

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes v New Yorku dejala, da sama ne kandidira za generalno sekretarko ZN, a da si Slovenija želi, da bi Antonia Guterresa na tem položaju nasledila ženska. Ministrica bo sicer od danes do srede v okvirju slovenskega predsedovanja vodila tri zasedanja Varnostnega sveta ZN.

Nocoj bo na sporedu zasedanje Varnostnega sveta na temo sodelovanja z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), v torek je predvideno zasedanje o Ukrajini, v sredo pa zasedanje o Afganistanu s poudarkom na položaju žensk. Ministrica se bo v torek srečala z Guterresom, v četrtek pred odhodom proti Sloveniji pa še s predsednico Generalne skupščine ZN Annaleno Baerbock.

»Ne. Sama o kandidaturi ne razmišljam. Zdi se mi, da bolj razmišljajo drugi. Ampak je res, da so stekli postopki in da bo to prihodnje leto verjetno ena najtežjih odločitev z izjemnimi posledicami za svetovno organizacijo. Namreč kdo in kakšna bo ta oseba kot generalni sekretar, bo začrtalo prihodnost, mogoče kolektivno varnost in mir v svetu. Tako, da bo tu Slovenija še naprej intenzivno sodelovala,« je na vprašanje o nasledniku ali naslednici Guterresa odgovorila Fajon.

Za Slovenijo bi bilo idealno, če bi bila naslednja generalna sekretarka ženska, je dejala, vendar dodala, da je ključno vprašanje to ali bo to oseba, ki bo sposobna vrniti organizacijo nazaj na tire njenega poslanstva, kar je zagotavljanje kolektivne varnosti in miru.

Slovenija s predsedovanjem v decembru končuje svoj drugi dvoletni mandat v najpomembnejšem organu svetovne organizacije, ki so ga zaznamovale velike delitve med stalnimi članicami glede vojne v Ukrajini in Gazi.

»Slovenija je res zelo dobro izkoristila svoj dvoletni mandat. Jaz mislim, da smo želeli delati povezovalno, vključevalno, transparentno, predvsem graditi mostove in biti ves čas vztrajni na svojih načelih. Ko smo naslavljali vse krize sveta, vojne, nasilja, smo bili zavezani mednarodnemu pravu, Ustanovni listini ZN,« je dejala in izrazila obžalovanje, da Varnostni svet Slovenija zapušča v še bolj turbulentnem obdobju.

Dodala je, da bo Slovenija svojo dediščino sedaj nadaljevala v Svetu za človekove pravice v Ženevi in omenila, da so dobili veliko priznanj za vse kar je počela v Varnostnem svetu, kjer si je zgradila verodostojnost. To ji je večkrat povedal tudi Guterres, ki meni, da je Slovenija branila vse vrednote ZN, je dejala ministrica.

Glede Ukrajine je dejala, da je potrebno nadaljevati s pritiski na Moskvo za premirje, Evropa in ZDA pa morata zagotoviti jasna varnostna zagotovila, da se kaj podobnega na evropskih tleh več ne ponovi. »Ne smemo pozabiti kdo je agresor v tej vojni in Ukrajina ima vso legitimno pravico, da sama odloča o svoji varni prihodnosti,« je dejala in dodala, da bi bilo siljenje Ukrajine v kapitulacijo nevaren presedan za prihodnost.

Pri razpravi o Afganistanu pa bo Slovenija še naprej pozivala talibane, da izboljšajo položaj žensk. »Ob dnevu človekovih pravic se mi zdi, da je to pomembna razprava,« je dejala in izrazila obžalovanje, da se je dejanski položaj na terenu v Afganistanu glede tega poslabšal.