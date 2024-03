Tanja Fajon o svoji prihodnosti in službi na RTV Slovenija

Pred volilnim kongresom, ki bo 13. aprila, se bo v ponedeljek v SD izteklo evidentiranje kandidatov za vodstvena mesta. Še dodatni teden pa imajo kandidati za podajanje soglasij. Tanja Fajon, predsednica v odhodu, je tudi v podkastu Moč politike vztrajala, da se še ni odločila, ali bo spet kandidirala.

»Tudi jaz sem s padcem stranke dosegla dno, čeprav s samo zgodbo nimam nobene povezave,« je dejala. Bo torej čakala do kongresa? Se bo odločila na podlagi protikandidatov?

»Gotovo se o tem veliko pogovarjamo,« je vztrajala. Neuradno nam je sicer več sogovornikov dejalo, da Tanja Fajon ne bo več kandidirala za predsednico stranke. Kot možnega naslednika se v stranki omenja vodjo poslancev Janija Prednika in tudi ajdovskega župana Tadeja Beočanina. Ali bi to lahko vplivalo tudi na menjave v vladi – če bo predsednik vlade Robert Golob vztrajal pri tem, da morajo vsi predsedniki strank sodelovati v vladi –, ji še ni uspelo preveriti. Izpostavila pa je, da po njeni oceni njihova sedanja ministrska ekipa dela dobro.

Tanja Fajon je dejala tudi, da jih je zgodba z nakupom sodne palače prizadela, tudi njo osebno, in da si želi slišati, kaj je šlo narobe pri nakupu. »To morajo pokazati neodvisne preiskave. Mi nismo preiskovalci,« je dejala in dodala, da če je bil kdo iz njihove stranke vpleten, bo za to moral plačati. Razkrila pa je, da je nova ministrica za pravosodje Andreja Katič ob primopredaji od Dominike Švarc Pipan o nakupu sodne stavbe na Litijski dobila en sam stavek. Ni videla niti poročila, ki ga je pripravila. »To je skrb vzbujajoče,« je ocenila in nadaljevala, da jim je Katičeva zagotovila, da bo opravila analizo in pripravila priporočilo, kako naprej.

Govorili smo tudi o tem, ali gre pri njihovem Inštitutu 1. maj res za obvodno financiranje stranke, o visoki najemnini, ki so jo plačevali stranki, in o njeni neaktivnosti v inštitutu, zaradi česar naj bi iz njega tudi izstopila.

»V stranki smo se pogovarjali, da bomo sestavili najboljšo možno listo za evropske volitve. Iskreno pa čakam, kako se bodo stvari stabilizirale in normalizirale – tudi s kongresom. Nato se bomo odločali o listi. Tudi jaz se bom odločala na podlagi tega, kakšna bo rehabilitacija. Priznam pa, da je moja prioriteta ministrstvo in imam dovolj dela,« je dejala o svoji morebitni kandidaturi za evropske volitve.

Seveda se nismo izognili tudi vprašanjem o komisarski poziciji in o tem, zakaj je zavrnila mesto vodilne kandidatke evropske S&D, ter tudi o izraelsko-palestinskem konfliktu in kako namerava zapolniti izpraznjene pozicije na ministrstvu za zunanje zadeve, saj več njenih sodelavcev odhaja na veleposlaniška mesta.

Če bi se odločila zapustiti politiko, jo sicer čaka tudi delovno mesto na RTV Slovenija, kjer je službovala pred izvolitvijo na funkcijo evropske poslanke. »Ne vem. Bom odgovorila, kot je Marjan Šarec: Nikoli ne reci nikoli. V življenju nisem vedno prepričana, kam me bo pot popeljala čez leto ali dve. Včasih se prepustim naključjem,« je v smehu odgovorila na vprašanje, ali bi se tja še vrnila.