Tanja Fajon podpira rešitev dveh držav

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je danes za jutri sklical izredno zasedanje zunanjih ministrov držav članic EU zaradi krize v Izraelu in na območju Gaze, ki se ga bo udeležila tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

»Slovenija najostreje obsoja teroristično sovražno dejavnost Hamasa v Izraelu. Obsojamo vse napade na civilne cilje. Obsojamo tudi vse oblike terorizma. Ves čas smo na zvezi, poteka visoka diplomatska aktivnost,« je povedala slovenska zunanja ministrica, ki jo tudi skrbi humanitarna situacija Palestincev. Zdaj je po njenem ključna deeskalacija razmer, da se ustavi nasilje in da ne nastanejo novi izbruhi sovražnosti. Tanja Fajon se je zavzela za čimprejšnjo izpustitev talcev in za pogajanja.

Trenutno je v Izraelu 29 državljanov Slovenije, ki so se obrnili na slovensko zunanje ministrstvo, deset državljanov pa se je že vrnilo v Slovenijo. »Za preostale iščemo način, kako jih vrniti v Slovenijo,« je povedala ministrica. Slovenija kot opazovalka v varnostnem svetu OZN spremlja razvoj situacije na Bližnjem vzhodu.

»Svetovni voditelji morajo čim prej reagirati in zastaviti svoje ime za prekinitev ognja in začetek novih mirovnih pogajanj. Edini način, ki bo to pot začel, je priznanje Palestine – dolg, ki ga ima tudi Slovenija, predvsem v luči svoje zgodovine,« je dogodke v Izraelu in Gazi pospremil vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec. Levica je edina koalicijska stranka, ki se v nasprotju s preostalima dvema zavzema za priznanje Palestine, čeprav se zavedajo, da je v okvirih razmerja sil doma in v svetu to dolgotrajni cilj.

Tanja Fajon vztraja, da mora biti mirovna pobuda rešitev dveh držav. »Zdaj se zdi, da je to oddaljen cilj, ampak ko se razmere umirijo, bo treba aktivno pristopiti k oživljanju pobude dveh držav.« V to smer je šla tudi septembrska razprava ob robu zasedanja generalne skupščine OZN v New Yorku.