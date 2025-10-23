Tanja Fajon se spoglejuje s kandidaturo za generalno sekretarko OZN

V nadaljevanju preberite:

Doslej so v 80-letni zgodovini mesto generalnega sekretarja zasedali zgolj moški, zato v diplomatskih vrstah, kakor tudi v številnih nevladnih organizacijah, prevladuje prepričanje, da je vendarle napočil čas, da najpomembnejši položaj v strukturi OZN zasede ženska. Sedanjemu generalnemu sekretarju Antoniu Guterresu petletni mandat poteče konec prihodnjega leta.

Pri PassBlue so seznam kandidatov pripravili na podlagi prejšnje ankete, nanj pa so dodali nove potencialne kandidate na temelju diplomatskih virov. Na seznamu se je tokrat prvič znašla tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

»Za seznam sem izvedela iz medijev. Novica je bila prijetno presenečenje. Je priznanje, da se znajdeš v krogu uglednih voditeljev, posebej voditeljic z vsega sveta, potencialnih kandidatk in kandidatov,« se je za Delo po objavi seznama odzvala Tanja Fajon.