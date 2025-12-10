Tanja Fajon uradne vladne kandidature ne bi zavrnila

Ob zaključku dveletnega članstva Slovenije v varnostnem svetu OZN se zunanja ministrica Tanja Fajon sooča z vprašanji, ali bo vstopila v tekmo za novo generalno sekretarko OZN. V teh dneh, ko se mudi v New Yorku, se imena potencialnih kandidatov in kandidatk vse pogosteje omenjajo, med njimi pa je tudi ime slovenske zunanje ministrice.

Včeraj je, denimo, nekdanja hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić na vplivnem spletišču Passblue v mnenjskem članku zapisala, da je prišel čas, da »za naslednjo generalno sekretarko izvolimo žensko, žensko iz vzhodne Evrope,« saj da je v tem delu sveta veliko visoko usposobljenih žensk, ki lahko vodijo OZN.

V krog šestih uglednih vzhodnoevropejk Vesna Pusič šteje Lauro Kövesi, glavno tožilko Evropske unije (Romunija), Maio Sandu, predsednico Moldavije, Radmilo Šekerinsko, namestnico generalnega sekretarja zveze Nata iz Severne Makedonije, slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon, podpredsednico Evropskega parlamenta iz Poljske Ewo Kopacz, Markéto Pekarovo Adamovo, predsednico spodnjega doma češkega parlamenta, in Kristalino Georgievo, direktorico Mednarodnega denarnega sklada iz Bolgarije.

»Ne. Sama o kandidaturi ne razmišljam. Zdi se mi, da bolj razmišljajo drugi. Ampak je res, da so stekli postopki in da bo to prihodnje leto verjetno ena najtežjih odločitev z izjemnimi posledicami za svetovno organizacijo. Namreč kdo in kakšna bo ta oseba kot generalni sekretar, bo začrtalo prihodnost, mogoče kolektivno varnost in mir v svetu. Tako da bo tu Slovenija še naprej intenzivno sodelovala,« je na vprašanje o nasledniku aktualnega generalnega sekretarja OZN odgovorila Tanja Fajon. Pri tem je treba biti pozoren, da gre za diplomatski odgovor, kjer zunanja ministrica pove, da sama v smislu samonominacije ne bi kandidirala za ta ugledni položaj.

Je pa slišati, da zunanji ministrici omenjanje njenega imena v povezavi z novo generalno sekretarko seveda godi. Poleg tega neformalna diplomatska lobiranja že intenzivno potekajo. Gotovo pa se ne bo sama predlagala za ta položaj, saj mora kandidata potrditi vlada, katere del kot zunanja ministra je tudi Tanja Fajon.

V kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba so nam povedali, da glede morebitne kandidature Tanje Fajon za generalno sekretarko še niso slišali ničesar. Uradni slovenski kandidat za generalnega sekretarja OZN je bil nekdanji predsednik republike Danilo Türk. Januarja 2014 ga je vlada Alenke Bratušek potrdila za slovenskega kandidata.

»Postopek je odprt, vsaka država se bo odločala zase, to bo trajalo še nekaj mesecev. Zagotovo je bila Slovenija med tistimi in še vedno je, ki pozivajo države, naj vendarle razmislijo tudi o ženski kandidatki prvič v zgodovini te organizacije,« je ta teden za Delo v New Yorku povedala Tanja Fajon.

Ključni deležniki v slovenski zunanji politiki, predvsem pa predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Golob, ki sta se ta teden zapletla v veleposlaniški spor, bodo morali odgovoriti na vprašanje, ali je v interesu Slovenije, da ima v igri za generalno sekretarko OZN svojo kandidatko.