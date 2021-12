Tanja Fajon vabi novince pod perut Kula

V nadaljevanju preberite:

Politični prostor levo od sredine se kljub visoki razdrobljenosti še naprej drobi, kar negativno vpliva na že načete demokratične procese v državi. Nova igralca na polu sta Robert Golob in Igor Zorčič. Drobljenju pa smo priča tudi na polju zelenih strank, ki so ideološko razmetane okoli sredine, pretežno pa bolj v levo smer.

V razdrobljen prostor levo od sredine je včeraj intervenirala predsednica SD Tanja Fajon. »Razpršen parlament, razbit na šibke stranke in liste, ne bo pripeljal do vlade, ki bo sposobna voditi Slovenijo v spremembe. Ne izgubljajmo potenciala s tem, da dodatno drobimo politični prostor,« se je za povezovanje etabliranih in neetabliranih političnih strank na levosredinskem polu, katerih skupni cilj je preprečiti četrto vlado Janeza Janše, zavzela Fajonova.