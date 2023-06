Tanke cigarete, zajetne kazni

V nadaljevanju preberite:

Na tržnem inšpektoratu so potrdili, da so s trga umaknili »slim cigarete« vseh blagovnih znamk. To je med potrošniki povzročilo precejšnje razburjenje, pa tudi zmedo. Prodajalci tobačnih izdelkov namreč ne vedo, niti zakaj se je to zgodilo niti kdaj bodo ti izdelki spet na voljo. Bo medtem zaživel sivi trg?