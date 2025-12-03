RTV o Tarči: Koncept se izboljšuje v skladu s krovno programsko usmeritvijo TV

Po informaciji o tem, da na RTV načrtujejo spremembe oddaje Tarča, kar je razvidno iz predloga programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2026, so se zdaj odzvali iz RTV s pojasnilom. Ekipa oddaje je sicer opozorila na sporne oznake in posege.

Kot so navedli v sporočilu za javnost, ima oddaja Tarča pomembno vlogo v slovenskem medijskem prostoru in ostaja ena od osrednjih tedenskih oddaj informativnega programa TV Slovenija: »Hkrati poudarjamo, da je priprava programskih smernic in razvojnih usmeritev del odgovornosti javnega medija. Osnutek PPN za leto 2026 je bil pripravljen premišljeno, z namenom nadaljnjega razvoja zavoda in posodabljanja našega delovanja na vseh področjih – tako programskih kot poslovnih. Enako velja za predlagane nadgradnje oddaje Tarča, katere koncept se izboljšuje v skladu s krovno programsko usmeritvijo Televizije Slovenija.«

Na facebook strani RTV so danes objavili, da zaradi odsotnosti v ekipi oddaje Tarča ta četrtek izjemoma ne bo na sporedu: V tem terminu bomo predvajali aktualno oddajo Omizje z voditeljico Elen Batista Štader. Tema pogovora bo femicid in preprečevanje nasilja nad ženskami, so zapisali.

Poskusi političnega vmešavanja niso sprejemljivi

Kot so navedli, odločno obsojajo javna politična obračunavanja, v katerih se oddaja Tarča uporablja kot orodje v političnih debatah. »RTV Slovenija je javni medijski servis, ki deluje na načelih neodvisnosti, strokovnosti in odgovornosti, zato niso sprejemljivi poskusi političnega vmešavanja v programsko delovanje zavoda. Odločitve o programskih konceptih se sprejemajo izključno na podlagi strokovnih meril in interesov gledalk in gledalcev.«

Pojasnili so – v luči nekaterih izjav v javnosti –, da RTV deluje kot kompleksen medijski sistem z velikim številom strokovnih profilov in enot. Pavšalne ocene o domnevni neučinkovitosti zaposlenih ne odražajo realnega obsega dela in zahtevnosti procesov ter ustvarjajo napačno podobo o delu zaposlenih. Razprave o izboljšavah in organizaciji morajo temeljiti na celovitem poznavanju zavoda ter potekati v strokovnem in notranjem okviru, so zapisali.

»RTV Slovenija je javni medijski servis, ki deluje na načelih neodvisnosti, strokovnosti in odgovornosti, zato niso sprejemljivi poskusi političnega vmešavanja v programsko delovanje zavoda. Odločitve o programskih konceptih se sprejemajo izključno na podlagi strokovnih meril in interesov gledalk in gledalcev.« FOTO: Leon Vidic

Tarča je tedenska polemično-pogovorna oddaja Televizije Slovenija, ki vsak četrtek zvečer na TV SLO 1 obravnava najaktualnejše družbene in politične teme. Oddaja, ki jo vodi Erika Žnidaršič, temelji na kombinaciji novinarskih prispevkov in razprave z več gosti, pogosto tudi z vklopi v živo. Od začetka leta 2003 se je njen format postopoma razvijal: sprva je bila mesečna 90-minutna oddaja, po letu 2013 pa je prevzela vlogo osrednje tedenske razprave.

Uprava RTV Slovenija je svetu zavoda poslala predlog programsko-produkcijskega načrta za leto 2026, ki med drugim napoveduje spremembe pri oddaji Tarča, kar je sprožilo ostre odzive znotraj hiše. Sporno je predvsem označevanje oddaje za »senzacionalistično« ter predvidena omejitev nastopov politikov zgolj na primere klica na odgovornost, kar ustvarjalci – med njimi Anja Šter, Vanja Gligorović in Klemen Košak – razumejo kot poseg v uredniško avtonomijo in tveganje za selektivnost pri izbiri gostov. Po njihovem bi takšne omejitve lahko vplivale na pluralnost mnenj in pomenile odmik od preiskovalnega jedra oddaje, ki jo vodi Erika Žnidaršič. Nekdanji generalni direktor Igor Kadunc je ocenil, da je bila označba »senzacionalistična« nespretna, ter pri tem pozval k reševanju sporov znotraj ustanove.