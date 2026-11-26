Eden izmed proizvodnih obratov mesnin Kmetijske zadruge Tolmin je bil danes tarča kibernetskega napada, ki je prizadel več njihovih hladilnikov, poroča portal 24ur. Neznanci so v obratu salamerije Alpija temperaturo hladilnikov in hladilnih komor nastavili na sto stopinj Celzija.

Serviser se prek računalnika ni mogel prijaviti v sistem za nadzor hlajenja, njegov dostop je bil blokiran, na ekranu pa se mu je pokazala slika skrajno desnega podpredsednika italijanske vlade Mattea Salvinija in napis v italijanščini »Zahvalite se stricu Matteu«.

Napad so odkrili pravočasno, da so še lahko preprečili škodo. Vse hladilne sisteme so nemudoma odklopili iz sistema in temperature nastavili ročno, še poroča 24ur.

Dogodek bodo prijavili Nacionalnemu odzivnemu centru za kibernetsko varnost SI-CERT.

»Zahvalite se stricu Matteu«. FOTO: Remo Casilli/Reuters

Podobni kibernetski napadi so že v začetku oktobra prizadeli več sto trgovin v Franciji. Temperatura v njihovih hladilnikih se je povišala, zaradi česar so morali ponekod zavreči celotno zalogo pokvarljive hrane.

V začetku novembra pa je bilo tarča podobnega kibernetskega napada še več deset trgovin v najmanj devetih evropskih državah.

Francija je za napad okrivila Iran, ni pa predstavila dokazov za svoje trditve. Iran odgovornost sicer zanika.

Nevarnost po mnenju poznavalcev presega zgolj trgovske police. Enaka tehnologija se namreč uporablja v živilskih obratih, vinskih kleteh, skladiščih sadja, na kmetijah, lekarnah in tudi pri hladilni opremi v bolnišnicah. Napad na takšno infrastrukturo bi zato lahko imel precej širše posledice kot zgolj pokvarjena živila.