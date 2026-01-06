  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Tašner Vatovec šokiral tovariše v Levici, SD ga je sprejela z odprtimi rokami

    Han: Prestop bistveno krepi možnosti zmage na levi sredini. Vrečko: Tašner Vatovec je izdal stranko zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov.
    Matjaž Han je prepričan, da Tašner Vatovčev prestop pomeni bistveno krepitev za možnost zmage na levi sredini. FOTO: Blaž Samec
    Matjaž Han je prepričan, da Tašner Vatovčev prestop pomeni bistveno krepitev za možnost zmage na levi sredini. FOTO: Blaž Samec
    Uroš Esih
    6. 1. 2026 | 16:32
    6. 1. 2026 | 16:54
    6:02
    »Te okrepitve sem še toliko bolj vesel, ker je Matej velik humanist, izkušen parlamentarec nove generacije, predvsem pa človek, ki uživa široko spoštovanje ne le somišljenikov, ampak tudi tekmecev in tudi nasprotnikov,« je današnji prestop vodje poslanske skupne Levice Mateja Tašnerja Vatovca v stranko SD pospremil njen predsednik Matjaž Han.

    »Naša stranka krepi svoje vrste s človekom, ki se je v svojem desetletnem parlamentarnem delu izkazal kot mož beseda, ki je znal vedno in preudarno iskati možnosti za dogovor in neko dostojanstvo v politiki,« je Han komentiral prestop, s katerim vse do danes niso bili seznanjeni poslanci SD, še manj pa Vatovčevi nekdanji tovariši v Levici.

    Han je tudi prepričan, da Tašner Vatovčev prestop pomeni bistveno krepitev za možnost zmage na levi sredini. »Na teh volitvah ne bo pomembno le, kdo bo prvi, ampak bo pomembno, kdo bo stal na stopničkah. In tisti, ki bo stal na stopničkah, bo na nek način ustvaril novo levosredinsko vlado,« napoveduje Han. SD je po raziskavah javnega mnenja konsolidirano na tretjem mestu, sicer precej daleč za največjima strankama SDS in Svobodo.

    Odločitev ni bila enostavna, ni bil sprejeta na mah, je plod dolgega in tudi tehtnega in zelo treznega razmisleka, je dejal Tašner Vatovec, ki v SD začenja novo kariero socialnodemokratskega politika. Po dvanajstih leta dela v Levici in njenih predhodnicah se je odločil za članstvo v »bolj tradicionalni stranki, ki ima dolgoročne izkušnje v politiki, tudi z delom v vladnih koalicijah, ker ocenjujem, kar je način, kako se lahko zavarujemo pred neželenimi učinki podivjane desne vlade«. Tašner Vatovec ocenjuje, da lahko kot poslanec in politik več prispeva za državljane z okrepljeno ekipo v Socialnih demokratih, kot pa bi lahko v Levici.

    »Glas za SD je glas za levosredinsko vlado, predvsem pa je glas za vlado z močnejšim socialdemokratskim značajem, pa da bodo v naslednji vladi partnerski odnosi korektnejši,« je dejal Han. Vodja poslanske skupine SD Meira Hot, ki je izrazila razumevanje za to, da je predsednik stranke vodil pogovore v tajnosti, je dodala, da SD ostaja tvoren koalicijski partner in mislimo, da to ne bi smelo imeti nikakršnih vplivov na nadaljnje koalicijske odnose.

    Vatovčevi nekdanji tovariši: svojih prepričanj ne prodajamo​

    »Matej Tašner Vatovec je izdal stranko zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov,« pa je bila ostra v odzivu sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. »V Levici se zbiramo in združujemo tisti, ki svojih prepričanj ne prodajamo, in bomo z njimi tudi nastopili na prihajajočih volitvah,« je dodala, na vprašanje, kakšne osebne interese in koristi vidi v odločitvi Tašner Vatovca, pa ni želel odgovoriti. Dejala je le, ali so se spremenila njegova politična stališča ali pa gre za neke dogovore, ki pa jih bomo lahko verjetno kmalu videli.

    Matej Tašner Vatovec ni prvi poslanec Levice, ki je prestopil v SD. V prejšnjem mandatu sta to pot prehodila že Željko Cigler in Franc Trček. Vodja poslanske skupine Levice je v SD prestopil skupaj s svojo ženo Majo Tašner Vatovec, ki pa je zaposlena na ministrstvu za solidarno prihodnost. Po pričakovanjih bo Matej Tašner Vatovec kandidiral v volilnem okraju Koper 1. »Nobene računice ni pri njem, niti mi ni dal nobenega pogoja, niti mu nisem jaz nič ponudil,« je zatrdil Han.

    »V Levici gremo naprej, gremo na volitve z največjim političnim kapitalom, ki ga je imela katerakoli stranka v zadnjih 15 letih. Pokazali smo v tej vladi, da zmoremo udejanjiti to, kar zagovarjamo. Do konca smo pripeljali nekatere največje spremembe in reforme ne le te vlade, ampak Slovenije v zadnjih 15 letih,« je optimistična Asta Vrečko. »Levica ima stabilno podporo in mislim, da bodo znali s svojim delom pokazati, da je tudi njihov obstoj v parlamentu potreben,« pa ocenjuje Tašner Vatovec.

    Dolguje Levici članarino?

    Neuradno smo izvedeli, da Tašner Vatovec ostaja stranki Levice dolžan večji znesek članarine. Koliko točno, obe strani ne razkrivata. Sploh zato, ker se je davčni svetovalec Rok Snežič pritožil na oprostilno sodbo za Mateja Tašnerja Vatovca na sodišču v Trbovljah. Snežič ga je tožil zaradi izjave, da so ga iz Bosne izgnali zaradi goljufije. Tašner Vatovec stroške nadaljevanja postopka krije iz svojega žepa, kar »kompenziral« s plačevanjem članarine.

    »Zame nerazumljiv prestop me je pretresel in šokiral. Ostajam brez besed,« se je odzvala Nataša Sukič, ki se je po lastnih besedah veliko naučila od svojega zdaj že nekdanjega tovariša. Dodala je, da je med socialno demokracijo in demokratičnim socializmom pomembna razlika: »Ne predstavljam si, da sta to dve obleki, ki ju menjaš sem in tja«.

    Bolj kritična je bila direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač: »Avtoritarne vlade se vračajo iz številnih razlogov. Pripeljejo pa jih tudi politiki, ki se skrivajo za velikimi besedami o načelih, njihov primarni motiv pa je gradnja lastne kariere in skrb za lastne interese. Tragično«.

