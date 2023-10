Tatjana Bobnar bo danes spregovorila o pritiskih Golobovih

V nadaljevanju preberite:

Dolgoletna policistka in nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar bo, skupaj z Boštjanom Lindavom, nesojenim generalnim direktorjem Policije s polnim mandatom, danes stopila pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki ugotavlja morebitno politično vmešavanje v delo policije. V komisiji ima večino koalicija, vodi pa jo poslanec Gibanja Svoboda Miha Lamut, zato ni pričakovati, da bi si prizadevala potrditi očitke Bobnarjeve Robertu Golobu in njegovemu ožjemu krogu o poskusih kadrovanja v policiji oziroma politične pritiske nanjo. Politični poti Roberta Goloba in Tatjane Bobnar sta se ločili prav zaradi očitkov o vmešavanju politike v policijo. Odhod Tatjane Bobnar s funkcije notranje ministrice je pomembno zaznamoval vladajočo garnituro, saj je takrat začela izgubljati naklonjenost medijev, odhod pa je prinesel tudi očitni prelom v javnomnenjski podpori sedanji vladi. Padel je tudi ugled policije. Je upad prijav kaznivih dejanj gospodarskega kriminala posledica lomastenja politike po policiji in morebitni prijavitelji zato preprosto ne verjamejo, da bo raziskan?