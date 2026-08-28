Tatovi umetnin so vedno bolj nasilni in izbirčni. Kakšne so te kraje pri nas?

Na Dunaju so včeraj iz muzeja MAK ukradli razstavljeno ogrlico v vrednosti nekaj milijonov evrov. Iz Evrope svarijo pred vse bolj nasilnimi vlomilci in tatovi umetnin, ki ne prihajajo več le iz tradicionalnih kriminalnih krogov, ampak jih novačijo po spletu. V Sloveniji pa so kraje umetnine zgolj občasne, javnost na taka kazniva dejanja ni opozorjena.

V četrtkovem popoldnevu sta dva moška prišla na ogled razstave nakita in drugih dragocenosti izpod rok slovitih draguljarjev Van Cleef & Arpels. Med 500 razstavljenimi kosi sta se ustavila pred vitrino z ogrlico egiptovske kraljice Nazli Sabri, sestavljeno iz 673 diamantov, tehtala naj bi več kot 200 karatov. Potem ko sta nepridiprava okoli 14. ure vlomila v vitrino in zgrabila zgolj to ogrlico, ocenjeno na okoli štiri milijone, sta se podala v beg.