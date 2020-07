Tavajo naokoli, cukajo za rokav in iščejo nov obraz

»Javna skrivnost je, da že mesec dni delegacije tavajo po Sloveniji in različne ljudi cukajo za rokav, ali bi kdo od njih bil pripravljen postati »nov obraz«. Ti sprehodi se bodo po mojem pričakovanju jeseni še pomnožili, ampak najverjetneje brez uspeha. Nihče, ki zna brati, pisati in ima znano ime, ne bo šel za žrtveno jagnje v izgubljeno bitko,« ocenjuje dogovornik. Dr. Dejan Verčič je profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede.V svoji karieri je med drugim svetoval Janezu Drnovšku, ko je ta vodil vlado in nato državo, Danilu Türku, hrvaški premierki Jadranki Kosor in makedonskemu predsedniku vlade in nato ...