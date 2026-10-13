Tea Košir, ki je zapustila Demokrate, ne bo poslanka

Objava Tee Košir pozno zvečer v nedeljo, da zapušča Demokrate in se v poslanske klopi vrača kot nepovezana poslanka, ima novo nadaljevanje. Premislila si je. Ne bo poslanka, odločitev je znova objavila na facebooku.

»Ne potrebujem vpitja v parlamentu, kajne? Ne potrebujem konfliktov, da bi bila slišana. Potrebujem le svobodo, da razmišljam s svojo glavo,« je med drugim zapisala.

Portal 24ur navaja, da je svojo odločitev že zapisala, podpisala in oddala v vložišču Državnega zbora.

V DZ je bila na spomladanskih volitvah izvoljena na listi Demokratov, v volilnem okraju Radovljica 2 je tedaj osvojila 1020 glasov oz. 8,83 odstotka glasov. Nato pa je zasedla mesto državne sekretarke na ministrstvu za zdravje.

Konec septembra je sporočila, da odstopa kot državna sekretarka. Razlogov ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi Demokratov. V DZ jo je po njenem odhodu na ministrstvo zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj, ki bi se torej morala v tem primeru posloviti s poslanskega položaja.

Včeraj je odmevala napoved Koširjeve, da izstopa iz stranke Demokratov in da bo poslanski mandat nadaljevala kot nepovezana poslanka, kar bi pomenilo, da bi Demokrati izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Sodeč po današnji napovedi do tega ne bo prišlo.