Tea Košir od četrtka ne bo več državna sekretarka

Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila z odstopom Tee Košir s funkcije državne sekretarke na ministrstvu za zdravje. Ta ji bo prenehala 15. oktobra, torej v četrtek, je zapisano v sporočilu po dopisni seji.

Koširjeva je bila za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje imenovana s sklepom vlade 10. junija 2026. Nato pa je 28. septembra 2026 podala odstopno izjavo o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke.

Tea Košir je 28. septembra 2026 podala odstopno izjavo o prenehanju opravljanja funkcije državne sekretarke. FOTO: Facebook

Na podlagi njene odstopne izjave je minister za zdravje Tadej Ostrc vladi predlagal, da Tei Košir funkcija državne sekretarke s četrtkom preneha. Koširjeva se lahko sicer vrne v poslanske klopi, saj ji tam poslanska funkcija miruje, a se je odločila, da tega ne bo storila in je DZ o tem že obvestila.

Kakor je zapisala na facebooku, ne želi nikomur škodovati: »Želim ustvarjati, povezovati in delati. In če je cena za to samostojna pot, jo sprejemam. Ker funkcija mine. Vest pa ostane.«