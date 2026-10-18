Tea Košir se ne bo zaposlila na direkciji za infrastrukturo

Nekdanja poslanka DZ in državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tea Košir je za medije potrdila, da se bo ponovno zaposlila v lastnem podjetju. Sprva je sicer kazalo, da se bo po odstopu s funkcije državne sekretarke in nato še z mesta poslanke zaposlila na direkciji za infrastrukturo, a se to očitno ne bo zgodilo.

Prvi je o njeni odločitvi danes poročal portal Zanima.me. Za omenjeni portal je Košir potrdila, da se bo s ponedeljkom znova zaposlila v družinskem podjetju za proizvodnjo inovativnih sveč, kjer je delala tudi pred vstopom v politiko.

Košir je bila spomladi v DZ izvoljena na listi Demokratov Anžeta Logarja, po oblikovanju vlade pa je bila imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za zdravje.

Odstopno izjavo z mesta državne sekretarke je podala konec septembra, vlada pa se je z njenim odstopom seznanila ta teden. Razlogov sprva ni želela pojasniti, pozneje pa je omenila pritiske in tudi grožnje, ki naj bi jih bila deležna. Minulo nedeljo je napovedala izstop iz stranke Demokrati pod vodstvom Anžeta Logarja in vrnitev v poslanske klopi, kjer bi politično pot nadaljevala kot nepovezana poslanka, a je svojo odločitev nato spremenila.

Logar je ob tem zavrnil namigovanja, da bi bila takšna odločitev posledica pritiska oziroma prisile stranke ali »kupovanja« z drugim delovnim mestom. Neuradno naj bi se namreč zaposlila na direkciji za infrastrukturo.

Po poročanju novinarjev oddaje Tarča na RTV Slovenija, naj bi bile grožnje Košir povezane tudi z zemljiščem na Bledu, ki ga je skupaj z možem kupila letos poleti. Košir je v pogovoru za Tarčo v četrtek potrdila, da so ji grozili, da bo njen nakup zemljišča prikazan tako, da se bo vzbudil sum, da je do denarja prišla na sporen način, ni pa želela razkriti, od kod so prihajale grožnje. Kot poroča portal Zanima.me, naj bi omenjeno zemljišče že imelo gradbeno dovoljenje in projekt.