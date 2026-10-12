Tea Košir zapušča Demokrate, v DZ bo nepovezana poslanka

Tea Košir zapušča Demokrate, v poslanske klopi se namerava vrniti kot nepovezana poslanka, je objavila v sporočilu na družbenem omrežju Facebook.

Koširjeva je konec septembra sporočila, da odstopa kot državna sekretarka na ministrstvu za zdravje. Razlogov za odstop tedaj ni razkrila, prav tako ne, ali se namerava vrniti v poslanske klopi Demokratov.

V DZ jo je po njenem odhodu na ministrstvo zamenjala zdajšnja vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj, ki bi se torej morala v tem primeru posloviti s poslanskega položaja.

Kasneje je odmevala njena objava na Facebooku, v kateri je spregovorila o različnih pogledih v politiki, tudi pritiskih nase. Med drugim je zapisala: »Če predsednik stranke Anže Logar meni, da si mojega nadaljevanja dela v poslanski skupini ne želi, bom tudi to njegovo politično stališče sprejela.«

Danes je nadaljevala: »Po tehtnem premisleku izstopam iz stranke Demokrati. Odločila sem se, da poslanski mandat nadaljujem kot nepovezana poslanka.«

Konkretnih razlogov za odhod ni navedla. »Svojo pot nadaljujem z željo po gradnji mostov, dialogu, povezovanju in iskanju srednje poti sodelovanja temelječemu na osnovnih človeških vrednotah. Verjamem v skupne rešitve za Slovenijo. Verjamem, da se marsikaj da. Ker kjer je volja, je tudi pot.« Kot navaja, bo spoštovala koalicijske zaveze, podpirala dobre predloge ter se odločala po svoji vesti. Posebno pozornost bo namenila zdravju, preventivi, družini, gospodarstvu in kakovosti življenja ljudi.

Še preden bo lahko svojo politično pot nadaljevala v DZ, jo mora po podanem odstopu vlada še formalno razrešiti s funkcije državne sekretarke. Ko bo to storila, ji bo odprta pot za vrnitev v poslanske vrste. V primeru vrnitve bo morala poslanski položaj zapustiti vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj.