Tedi odpoklical igračo

Podjetje Tedi je iz prodaje odpoklicalo igračo pizza set istoimenskega nemškega proizvajalca, je objavil Zdravstveni inšpektorat RS. Izdelek odstranjujejo iz prodaje, ker so testiranja pokazala nastajanje majhnih delcev, kar zaradi rizika zadušitve predstavlja nevarnost za zdravje ljudi.

Izdelek se je v vseh Tedijevih poslovalnicah po Sloveniji prodajal v obdobju od 6. februarja 2025 do 13. avgusta letos.

Številke artikla so 493700012110000000500,865970012110000000500, 103250012110000000500, 601240012110000000500, 142820012110000000500, 560150012110000000500.

Zdravstveni inšpektorat uporabnikom svetuje, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo na mesto nakupa.