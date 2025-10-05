Celjski škof na Teharjah: Odpuščanje in ljubezen sta močnejša od sovraštva

Nova Slovenska zaveza in župnija sv. Martina na Teharjah sta v teharski cerkvi danes pripravili obletno mašo v spomin na teharske žrtve. Večina tam zaprtih je bila ubita brez sodbe. Mašo je daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki je med drugim dejal, da sta odpuščanje in ljubezen močnejša od sovraštva.

Nekdanji nemški center za predvojaško vzgojo vzhodno od Teharij v neposredni bližini Celja je Ozna maja 1945 preuredila v zbirno oziroma koncentracijsko taborišče za nasprotnike nove oblasti, opisuje dr. Tonček Kregar v knjigi Vigred se povrne. Največjo skupino teharskih taboriščnikov so od začetka junija sestavljali slovenski domobranci in njihovi svojci, ki so jih britanske oblasti začele izročati jugoslovanskim oblastem. Večina je bila usmrčena brez sodbe, nekateri že na Teharjah, ostali po številnih drugih moriščih, največ množičnih grobišč na Slovenskem je prav v Celju in okolici.

Obletne maše in spominske slovesnosti so se med drugim udeležili tudi (v prvi vrsti z desne): Jernej Vrtovec, predsednik Nove Slovenije, poslanka Nove Slovenije Iva Dimic, celjski župan Matija Kovač in predsednik Nove Slovenske zaveze Matija Ogrin. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Letošnja obletna maša s kulturno slovesnostjo je bila zaradi deževnega in mrzlega dne v cerkvi sv. Martina in ne v spominskem parku na Teharjah. Kot je dejal celjski škof Maksimilijan Matjaž, je spominski park sicer žal eden preredkih krajev spomina, ki smo jih bili sposobni postaviti v vseh desetletjih: »Še vedno jih na tisoče leži brezimno zakopanih po številnih znanih in neznanih moriščih po naši državi, še vedno so kosti izkopanih žrtev nevredno odložene v plastičnih vrečkah in čakajo na končanje političnega ignorantstva in na naše spreobrnjenje, da jih dostojno pokopljemo.«

Celjski škof Maksimilijan Matjaž: »Treba je govoriti resnico, postavljati spominske table, obujati žalostne spomine z roko v roki, hoditi skupaj, saj le tako lahko narod premaga razdvojenost.« FOTO: Špela Kuralt/Delo

Podpredsednica Nove Slovenske zaveze Helena Jaklitsch je v pismu, ki ga je prebrala Katarina Jaklitsch Jakše, poudarila, da števila žrtev nikoli ne bomo izvedeli: »Na mrtve so nasuli tone smeti, nad njimi zgradili ceste, z dinamiti zasuli jame in nanje zasadili smreke.« Opozorila je na problem zaukazanega molka in zapisala, da je nepredstavljivo, da žrtve fašizma in nacizma ne bi smele govoriti o tem, kar se jim je zgodilo: »Toda to nepredstavljivost smo vzeli za samoumevno, ko govorimo o žrtvah komunizma. Prav zato je čas, da spregovorimo, če hočemo ne le preživeti, temveč zopet na polno zaživeti.«

Obletno mašo in spominsko slovesnost za teharske žrtve so tokrat pripravili v cerkvi sv. Martina na Teharjah. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celjski župan Matija Kovač je dejal, da zgodovine ne moremo spremeniti, »naša obveza in moralna dolžnost pa je, da ohranjamo pietetni spomin na žrtve viharnih in tragičnih časov po vojni, da dogajanje, ki predstavlja temno stran naše zgodovine«. Dodal je, da se moramo iz zgodovine učiti in naučiti: »To sporočilo je v teh zelo nemirnih časih po svetu, ko nestrpnost, sovraštvo, nasilje, pa tudi pogosto dejanja brez spoštovanja prava in kakršnihkoli pravil, spet jemljejo preveč zamaha, še kako aktualno.«

Celjski škof pa je opozoril: »Treba je vztrajati, že zaradi vedno novih otrok, ki se rojevajo, da bi jih ne doletela usoda Petrička. Treba je govoriti resnico, postavljati spominske table, obujati žalostne spomine z roko v roki, hoditi skupaj, saj le tako lahko narod premaga razdvojenost. Četudi bo že naslednji dan zopet zagorelo. Resnice zemeljski ogenj ne more uničiti. Odpuščanje in ljubezen sta močnejša od sovraštva.«