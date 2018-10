Tekaška preizkušnja za lumpije  

Lansko iniciativo za ozaveščanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga pri najmlajših so zdaj nadgradili sprojektom Lumpi tekovadba. FOTO: Mercator

Varovance izbranih vrtcev in njihove starše, ki so sodelovali v Lumpi tekovadbi , bo Mercator z avtobusi pripeljal na Lumpi tek , ki bo v soboto, 27. oktobra 2018.

Mercator, eden od glavnih pokroviteljev Ljubljanskega maratona, že 15 let uspešno organizira tekaško preizkušnjo za otroke – Lumpi tek. Naši najmlajši, ki se že pridno pripravljajo na tek, bodo tekli v soboto, 27. oktrobra. Še posebej zanimivo doživetje pa čaka otroke iz izbranih vrtcev po Sloveniji, ki so sodelovali v projektu Lumpi tekovadba Lansko iniciativo za ozaveščanje o pomenu aktivnega življenjskega sloga pri najmlajših so zdaj nadgradili s projektom Lumpi tekovadba . V osmih izbranih vrtcih (Petrov vrtec Šentpeter, Vrtec Škofja Loka, Vrtec Zgornja Kungota, VIZ vrtec Ormož, Vrtec Tolmin, Vrtec Hrastnik – enota Sonček, Otroški vrtec Metlika in Vrtec Vitanje) so za vzgojitelje, starše in otroke, stare od 3 do 5 let, izvedli delavnico s tekaškim trenerjem Urbanom Praprotnikom in pevko Alenko Kolman.Trener Praprotnik poudarja, da moramo otrokom predstaviti tek skozi igro: »Prav je, da veselje in zavedanje o pomenu prijaznega teka prek staršev prehaja tudi na najmlajše. Pravi ‘trening’ teka pri predšolskih otrocih je vrsta zabavnih, včasih malce tekmovalnih tekaških iger, pri katerih mimogrede veliko pretečejo. Predvsem pa se morajo zabavati.« Če pri tem delamo napake, otroci tek hitro opustijo in tako opažamo, da imajo skoraj vsi petletniki tek radi, pri 18 letih pa jih teče le še peščica.Udeleženci Lumpi tekovadbe so zato prejeli simpatično knjižico z naslovom Pripravljeni, pozor, tekovadba, v kateri so predstavljene preproste vaje, ki jih starši lahko skupaj z otroki izvedejo v naravi, na domačem travniku ali na sprehodu v gozdu, prav vsaka od njih pa pojasni ugoden učinek, ki jo ima vaja na otrokov gibalni razvoj. Pajek, veverica, žabica, petelinček in vidra so le nekatere med vajami, ki si jih lahko ogledate tudi na Mercatorjevi spletni strani.