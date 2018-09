Telekom in T2 sta se poravnala

Telekom Slovenije in T-2 sta sklenila sodno poravnavo zaradi zlorabe prevladujočega položaja. T-2 je od Telekoma terjal plačilo 129,56 milijona evrov odškodnine, kolikšna je poravnava, pa ni znano, saj v Telekomu podrobnosti podpisane sodne poravnave ne bodo razkrivali. Poravnavo, in morebitne posledice za delničarje smo sicer napovedali v članku: Telekom se utegne poravnati s T2 "S podpisom sodne poravnave sta družbi dokončno uredili tako medsebojna razmerja iz gospodarskega spora tožeče stranke T-2 zoper toženo stranko Telekom Slovenije zaradi plačila odškodnine v višini 129.556.756 evrov s pripadki kot vsa ostala odprta medsebojna razmerja," so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Telekoma.T-2 je odškodninsko tožbo v višini 129,56 milijona evrov z obrestmi vložil v začetku leta 2007 zaradi zlorabe Telekomovega prevladujočega položaja na trgu. Ta naj bi namreč T-2 tehnično oviral pri ponujanju svežnjev za dostop do spleta prek tehnologije VDSL. Da je Telekom zlorabljal položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja alternativnim operaterjem, je februarja 2015 ugotovila tudi Agencija za varstvo konkurence. Z nekaterimi drugimi operaterji se je medtem Telekom že poravnal.V Telekomu Slovenije imajo sicer oblikovanih za 34,3 milijona evrov rezervacij.