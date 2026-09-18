Obglavili Telekom, kdo bodo novi šefi, še ni jasno

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Marko Pogačnik je danes s člani uprave Telekoma Slovenije, in sicer predsednikom uprave Boštjanom Košakom, podpredsednico uprave Irmo Gubanec in članico uprave Vesno Prodnik, podpisal sporazum o predčasnem prenehanju mandata in prenehanju pogodb o zaposlitvi.

Vsi omenjeni sporazumi so sklenjeni pod odložnim pogojem, da bo nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d. do dne 25. septembra 2026 podal pisno soglasje oziroma sklep k njihovi sklenitvi, je Telekom sporočil prek Seoneta.

Novo vodstvo Telekoma še ni določeno. S spremembo v upravi Telekoma Slovenije se nadaljuje kadrovski cunami kot posledica vzpostavitve nove desne vlade.