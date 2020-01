Telekom Slovenije v dokapitalizacijo družbe Planet TV z vstopom novega družbenika

Nadzorni svet Telekoma Slovenije se je danes seznanil z začetkom postopka za izvedbo dokapitalizacije družbe Planet TV z vstopom novega družbenika vanjo, so iz največjega telekomunikacijskega operaterja v državi sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Podrobnosti še niso znane.Na Telekomu Slovenije se že nekaj časa ukvarjajo z vprašanjem, kaj storiti z družbo Planet TV, ki upravlja istoimenski televizijski program. Na Delu smo ta teden izračunali , da je Telekom od ustanovitve omenjene družbe do zdaj v obliki kapitalskih vložkov, plačanih reklam, posojil in drugih storitev zanjo skupaj namenil 80 milijonov evrov.Zadnji strošek je nastal ob izvršitvi odločitve arbitražnega sodišča v Švici, ki je ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, ki izdaja program Planet TV, in je tako Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v tej družbi skupaj s stroški spora in zamudnimi obrestmi naložilo skoraj 23 milijonov evrov plačila. Telekom je zato decembra lani postal tudi edini lastnik družbe Planet TV.Televizijski program Planet TV je sicer začel oddajati, sprva samo s prenosom nogometne lige prvakov, septembra 2012, okoli mesec dni po tistem, ko je vodenje uprave Telekoma Slovenije prevzel. Ta je takrat dejal, da je bila odločitev »premišljena, dobro načrtovana in verjamemo, da bo televizija uspešna«.Ob namigovanjih, da za projektom stoji politika, bil je čas druge vlade, je povedal, da bi bilo, če bi za projektom resnično stala politika, to »popolnoma neresno«, in poudaril, da bo šlo za klasično komercialno televizijo. Televizija je s polnim programom začela oddajati novembra istega leta.Televizijo je sprva izdajala Telekomova družba TS Media, nato pa je Telekom kupil 49-odstotni delež podjetja Antenna TV SL, slovenske podružnice grške medijske multinacionalke Antenna Group, in v okviru posla je Antenna TV SL pod svoje okrilje dobila Planet TV. Telekom je nato pridobil večinski delež: decembra 2016 je najprej TS Media z dokapitalizacijo Antenne TV SL delež povečala na 50,1 odstotka, nato pa je Telekom lastništvo prevzel od TS Medie in z dodatno dokapitalizacijo dosegel 66-odstotni delež. Decembra lani je Telekom, kot navedeno, postal edini lastnik. Družbo je preimenoval iz Antenna TV SL v Planet TV.Družba Antenna TV SL (sedaj Planet TV) je v letu 2013 beležila 4,2 milijona evrov prihodkov in 10,1 milijona evrov izgube, v letu 2014 7,3 milijona evrov prihodkov in 11,1 milijona evrov izgube, v letu 2015 9,7 milijona evrov prihodkov in 12,8 milijona evrov izgube, v letu 2016 8,3 milijona evrov prihodkov in 13,1 milijona evrov izgube, v letu 2017 9,6 milijona evrov prihodkov in 6,4 milijona evrov izgube ter v letu 2018 13,4 milijona evrov prihodkov in 3,8 milijona evrov izgube. Konec leta 2018 je bilančna izguba znašala 53,9 milijona evrov, je razvidno z objav na spletni strani Ajpesa.