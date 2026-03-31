Telesna zmogljivost vpliva na telesno in duševno zdravje

Raziskovalna skupina SLOfit z ljubljanske fakultete za šport bo v četrtek v Kranju začela spomladanski niz brezplačnih meritev v okviru programa SLOfit odrasli po vsej Sloveniji. Letos nameravajo izpeljati vsaj 20 meritev telesne zmogljivosti odraslih po Sloveniji in izmeriti telesno zmogljivost več kot tisoč udeležencem. Meritve so namenjene odraslim, starim od 18 do 65 let, in seniorjem, starim 65 let in več.

Ker je število mest omejeno, se je treba predhodno prijaviti na spletni strani SLOfit, pod zavihkom odrasli, aktualne meritve. Udeleženci na meritvah, ki za posameznika trajajo približno eno uro, brezplačno prejmejo oceno telesne zmogljivosti, napoved morebitnih zdravstvenih tveganj in osebne strokovne usmeritve kineziologa za izboljšanje življenjskega sloga. Do podatkov lahko dostopajo prek aplikacije Moj SLOfit. Udeleženci imajo tudi možnost vključiti se v raziskavo Pot v odraslost, ki dolgoročno spremlja telesno zmogljivost in življenjske navade, ter sodelovati na brezplačnih delavnicah.