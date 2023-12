Tema iz posnetka "glupi davki" zdaj na sodišču

Na koprskem okrožnem sodišču se je danes nadaljeval kazenski postopek proti prvemu možu DZS Bojanu Petanu in soobtožencem. Tožilstvo jim očita kazensko odgovornost pri oškodovanju Term Čatež - ki so danes del DZS-jeve skupine - zaradi dogajanja, ki sega v leti 2007 in 2008.

»Tega, kaj se je zgodilo pred toliko leti, se ne morem spomniti. Vem pa, da je treba lastne delnice v skladu z zakonom umakniti, kar je pogosta poslovna praksa tudi v tujini,« je dejal Goran Brankovič, eden od zaslišanih prič na sodišču. Brankovič je bil v tistem obdobju nadzornik Term Čatež, ki ga je imenovala državna Slovenska odškodninska družba (Sod), v letih pred tem pa je krajši čas tudi vodil družbo (po odhodu Boruta Mokroviča in pred prihodom Mladena Kučiša). Dogajanje, ki je predmet kazenskega postopka, pa je povezano tudi s posnetkom telefonskega pogovora med nekdanjim gospodarskim ministrom Andrejem Vizjakom in Bojanom Petanom, ki je za čas prejšnje vlade Janeza Janše prišel v javnost in zaradi katerega se je Vizjak moral s svojega položaja posloviti. Čeprav gre menda za lepljenko, je razumeti, da je bila tema pogovora boj med DZS in državo za prevlado v Termah Čatež.

Obtožba zaradi nadzorniške vloge

Predobravnavni narok v tej zadevi se je odvil leta 2021, glavna obravnava pa se je začela letos jeseni. Poleg Bojana Petana so soobtoženi še Bogdan Pušnik, Marko Ignjić in Matjaž Satler ter dve podjetji - DZS in MS Invest (pred tem M. B. Satler investicije).

Obtožnica proti Bojanu Petanu se nanaša na dve kaznivi dejanji – prvo naj bi izvedel v vlogi nadzornika v Termah Čatež, drugo pa kot nadzornik v Marini Portorož. Gre pa za umik lastnih delnic Term Čatež z usklajenim glasovanjem takratnih delničarjev DZS, Nise (predstavnik je Marko Ignjić), M. B. Satler Investicije in luksemburške družbe Towra, s katero naj bi bil povezan Bogdan Pušnik. Te delnice Term Čatež so imele prehodno v lasti njeni hčerinski družbi TPP in Marina Portorož in za njihov odkup so morale Terme najeti več kot 30 milijonov evrov posojila. Tega pa naj bi ji zagotovila kar Marina Portorož in TPP, ki sta se nato poplačala skozi nadaljnje finančne operacije znotraj kroga povezanih družb z DZS. Pod črto pa naj bi bile Terme Čatež zaradi posojila v izgubi; z umikom lastnih delnic pa si je DZS s povezanimi družbami utrdila večinsko lastništvo.

O resnih in neresnih poslih

Na enem izmed preteklih pričanj je nekdanji direktor Marine Portorož Boris Zupančič ocenil, da bi delnice Term Čatež lahko prodal po višji ceni, kot so jo pozneje plačale Terme same. Tako naj bi podjetje Ambient Roberta Kupca za omenjen paket delnic Term Čatež ponudilo Marini višjo ceno od borzne, vendar je tedaj objavilo prevzemno namero za Marino Portorož podjetje Nisa Marka Ignjića. Zupančič kot direktor Marine je zaradi tega lahko opravljal le tekoče posle (med katere pa prodaja pomembnega paketa delnic ne sodi); Nisa sicer nato svoje prevzemne namere ni uresničila. Bojan Petan je sicer o Ambientovi ponudbi na sodišču dejal, da je ni bilo mogoče jemati resno.

Obramba: oškodovanja ni bilo

»Bojan Petan kot član nadzornega sveta Term Čatež ni mogel izrabiti položaja z ravnanjem, ki bi ga uprava Term Čatež po samem zakonu morala storiti - to je sklicati skupščino družbe s predlogom delničarjem za odločanje o umiku lastnih delnic,« je za Delo dejala Petanova odvetnica Martina Žaucer Hrovatin iz odvetniške družbe Kozinc in partnerji. Kot je izpostavila, je Bojan Petan kot predstavnik DZS-ja podprl sklep o umiku lastnih delnic Term Čatež, kar je po njeni oceni povsem legitimna pravica vsakega delničarja in tak sklep predvideva že sam zakon. »Z umikom lastnih delnic ekonomsko gledano ni moglo priti do nobenega oškodovanja družbe Terme Čatež,« je sklenila. Sojenje se bo nadaljevalo januarja.