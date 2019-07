Temperature danes znosnejše, ponekod po državi že nevihtno  

Kakšno bo vreme za vikend?

V soboto bo dopoldne sončno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Soparno bo. Najvišje dnevne temperature bodo v severozahodni Sloveniji okoli 27, drugod od 29 do 34 stopinj Celzija.



V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Vročina bo popustila. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še plohe in nevihte.

Po pasjih dnevih nekoliko nižje temperature

V času visokih temperatur je pomembno poskrbeti za primerno ohladitev. FOTO: Ina Fassbender/AFP

V Londonu so danes namerili nižje temperature. Zaradi hude vročine so sicer danes odpovedali več vlakov med Parizom, Londonom in Brusljem, več jih je imelo zamude. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Zvečer in v prvi polovici noči se lahko predvsem v zahodni Sloveniji še pojavljajo nevihte. Arso je izdal rdeče opozorilo, da so danes popoldne in zvečer ob nevihtah možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo. Danes in jutri bo po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev. Po poročanju portala Neurje.si so nevihte in plohe popoldne možne predvsem na severvzhodu in ponekod na severu države (Koroška, Štajerska, Prekmurje, kot tudi na Gorenjskem in v Posavju, kjer je po podatkih portala že nastala nevihta).Zvečer in v noči na soboto se bodo, glede na nekatere meteorološke modele, nevihte pojavljale v zahodni polovici države, zlasti na Gorenjskem, Goriškem ter na Primorskem, tudi ob obali. Ob nastanku neviht so možni močnejši nalivi in sunki nevihtnega piša, še napovedujejo.Po Evropi so danes v primerjavi s četrtkom, ko so v več državah podrli vročinske rekorde , namerili manj stopinj Celzija, a vročinski val še vedno vztraja. Ponekod po Evropi je danes za nekaj ohladitve že poskrbel dež, drugod pa naj bi se ohladilo v prihodnjih dneh, poročajo tuje tiskovne agencije.V Belgiji so v severni občini Begijnendijk v četrtek namerili rekordnih 41,8 stopinje Celzija. V Nemčiji pa so v četrtek rekordi padali eden za drugim, na koncu so meteorologi potrdili rekordnih 42,6 stopinje v kraju Lingen na severozahodu države.Francoski meteorologi so v četrtek pozno zvečer sporočili, da so poleg Pariza, kjer so izmerili rekordne 42,6 stopinje, lokalne vročinske rekorde podrli tudi drugod po državi. V mestih Lille in Amiens na severu države so izmerili po 41,5 stopinje. Za Lille to pomeni štiri stopinje več kot dosedanji rekord, za Lille pa tri stopinje.V Evropi so z današnjim dnem prišle prve ohladitve. Parižani so se zjutraj zbudili pri okoli 25 stopinjah Celzija, dodatno pa jih je razveselil dež. Tudi v Veliki Britaniji je bilo danes hladneje. V Belgiji sicer velja rdeči alarm zaradi vročine do sobote. Več muzejev je tako odprlo svoja vrata za starejše, da se lahko ohladijo ob občudovanju artefaktov.Italijansko zdravstveno ministrstvo pa je izdalo rdeči alarm zaradi vročine za 14 mest, med njimi Milano, Verono, Firence, Genovo, Bologno in Neapelj.