Temu in GZS podpisala sporazum za podporo pri digitalizaciji in mednarodni rasti

Kitajski spletni trgovec Temu je z Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) ter njenim Združenjem za informatiko in telekomunikacije podpisal dogovor o sodelovanju, na osnovi katerega bodo skupaj podpirali digitalizacijo in mednarodno širitev slovenskih malih in srednje velikih podjetij. Ob tem se je tudi včlanil v GZS.

Partnerstvo nadgrajuje širša prizadevanja GZS in njenega združenja za razvoj digitalnega gospodarstva v Sloveniji, so danes sporočili iz Temuja. »GZS ter Združenje za informatiko in telekomunikacije pri tem sodelujeta s številnimi deležniki iz različnih gospodarskih panog, spodbujata izmenjavo znanja in slovenskim podjetjem odpirata nove možnosti za dostop do trgov. Temu bo kot novi član GZS k tem prizadevanjem prispeval svojo globalno platformo, vire in strokovno znanje ter tako podprl nadaljnji razvoj digitalnega poslovnega okolja v Sloveniji,« so zapisali.

V okviru partnerstva bo Temu slovenski poslovni skupnosti zagotavljal praktično podporo in aktivnosti, prilagojene njenim potrebam. Sodelovanje se bo začelo s spletnim seminarjem o tem, kako izkoristiti spletno trgovino za ustvarjanje novih priložnosti za rast, so zapisali.

»Kompleksnost, stroški in povezovanje so trije izzivi, ki jih mala podjetja v pogovorih, ki smo jih imeli s panožnimi organizacijami in gospodarskimi združenji po Evropi, vedno znova izpostavljajo,« so navedli. Skupaj z GZS in njenim združenjem se osredotočajo na neposredno odpravljanje teh ovir in ustvarjanje konkretnih priložnosti za rast lokalnih podjetij, so pojasnili.

Poudarili so, da sporazum nadgrajuje zavezanost podjetja Temu slovenskemu poslovnemu okolju. Slovenskim kupcem je na voljo od leta 2023, pozneje pa je svojo platformo odprl tudi evropskim prodajalcem. Junija je Temu dogovor o sodelovanju podpisal tudi s Pošto Slovenije, nato pa je oblikoval še skupno pobudo s platformo Start:up Slovenija in sklenil partnerstvo z družbo Interzero Slovenija.