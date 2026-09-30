Temu, Shein, AliExpress: poceni nakupi bodo od novembra dražji

Od novembra se bodo poceni pošiljke iz držav zunaj Evropske unije dodatno podražile. Na že obstoječo carinsko dajatev v višini treh evrov se bo dodala še nova pristojbina za carinsko obravnavo v višini dveh evrov. Pri posamezni carinski postavki to pomeni najmanj pet evrov dodatnih stroškov, zato bo razlika najbolj opazna pri zelo poceni izdelkih. Pomembno je tudi, da se dajatve ne obračunavajo nujno na vsak fizični kos, temveč glede na carinsko postavko oziroma vrsto blaga v pošiljki. EU ukrep uvaja zaradi eksplozivne rasti nizkovrednostnih pošiljk, predvsem iz Kitajske. Leta 2025 je v Unijo prispelo skoraj 5,9 milijarde takšnih izdelkov, 93 odstotkov pa jih je prihajalo s Kitajske. Vsak paket mora skozi carinski sistem, kjer se preverjajo podatki, tveganja in skladnost blaga. Novi ...