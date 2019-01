Terapevtsko kolo velika pridobitev

»Glede na naraščanje števila

starostnikov in njihovih potreb nas skrbi, kako bo zanje poskrbljeno.«

Sonja Jurečič,

pomočnica direktorice doma

Novo mesto – V novomeškem domu starejših imajo po novem za gibanje na voljo posebno terapevtsko kolo, ki ga bodo lahko uporabljali tako pokretni kot gibalno ovirani stanovalci. Podarila jim ga je tovarna zdravil Krka. Kot je ob tej priložnosti dejala direktorica doma Milena Dular, je to za dom in njegove prebivalce velika pridobitev.Kako pomembno je, da podjetja podarijo ustanovam, kot so domovi za starejše, praktične, koristne in zanje verjetno predrage naprave? »Želeli bi, da bi bilo več takšnih donatorjev, kot je Krka, saj nam s tem omogočajo boljšo in hitrejšo rehabilitacijo po poškodbah in boleznih, s čimer se izboljša kakovost življenja naših stanovalcev,« je odgovorila pomočnica direktorice Sonja Jurečič.Farmacevtska velikanka je tudi sicer pokroviteljica novomeškega doma. Krka torej ne uresničuje svojega poslanstva živeti zdravo samo s široko paleto zdravil in izdelkov za zdravljenje različnih bolezni, ampak širše, s prizadevanji za kakovostno življenje vseh ljudi, še zlasti v okolju, v katerem delujejo. Kot je ob podaritvi terapevtskega kolesa poudarila Elvira Medved, vodja službe za odnose z javnostmi, je »del njihovih družbeno odgovornih prizadevanj tudi donacija aparata, s katerim želijo prispevati k bolj kakovostnemu bivanju stanovalcev novomeškega doma starejših občanov«.Profesionalno terapevtsko kolo ima obsežen nabor uporabe in je primerno tako za pokretne kot gibalno ovirane. Na njem je mogoče izvajati aktivno in pasivno gibalno terapijo rok in nog. Združuje različne funkcije, omogoča denimo individualno prilagoditev posameznikovim potrebam glede na njegovo zdravstveno stanje, terapija se lahko izvaja tudi na invalidskem vozičku. Ves čas terapije pa se napredek spremlja in beleži. Z vadbo na kolesu uporabnik uravnava mišični tonus, krepi srce, pridobiva moč in kondicijo. Z vadbo se izboljšata možnost hoje in pridobivanje ravnotežja. Posledično se krepi psihična stabilnost, prav tako spanec.Terapevtsko kolo je edino s tako veliko paleto uporabe v novomeškem domu. Ta ga je dobil ob svojem 39. rojstnem dnevu. Kakšno je sporočilo, kaj je njihova največja želja in potreba, na katero bi morali biti pozorni odločevalci, tudi država? »Glede na naraščanje števila starostnikov in njihovih potreb,« poudarja Sonja Jurečič, »nas skrbi, kako bo zanje poskrbljeno. V domu sicer imamo rešitve, vendar so povezane s finančnimi sredstvi, ki jih sami ne moremo zagotoviti. Glede na ukrepe, ki jih sprejema vlada, in glede na pomanjkanje kadra je pred domovi za starejše občane težko obdobje.«