Terme Olimia v Podčetrtku odpirajo največjo naložbo doslej

Terme Olimia, ki letos praznujejo okroglih 60 let, bodo prihodnji četrtek odprle nov družinski hotel Vilinia, ki bo že naslednji dan sprejel prve goste. To je največja naložba v zadnjih letih, z njo pa bodo v tej turistični družbi sklenili več kot 70-milijonski naložbeni cikel. Tako lanski kot prvi letošnji rezultati skupine Term Olimia so zelo dobri. »To potrjuje našo tezo, da so bile investicije na mestu in da je nujno vlagati,« je v pogovoru za Delo povedal direktor Term Olimia Florjan Vasle.

Prihodnji teden boste odprli novi hotel Vilinia, zakaj ste se odločili za še en hotel, v čem se bo razlikoval od dosedanjih in kaj bo ponujal?

Za novi hotel smo se odločili predvsem zato, ker menimo, da so družine tržna niša. Pri tem smo se zgledovali tudi po dveh podobnih resortih na Hrvaškem, kjer je povpraševanje neverjetno in dosegajo visoke cene v tem segmentu. Drugi vzrok pa je bil, da se v našem paradnem hotelu Sotelia preveč meša struktura gostov. Imamo družine z otroki, ki tekajo sem in tja, pa pare, ki pridejo na razvajanje in oddih ter imajo druge želje.