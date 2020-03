»Termit spoštuje odločbo tudi v času koronavirusa«

Župan Moravč Milan Balažic opozarja vodilne v Termitu, naj ne kršijo inšpekcijske odločbe. FOTO: Marko Feist

Svetovalka uprave Termita Alenka Sešek Pavlin zavrača vse Balažičeve obtožbe. FOTO: Marko Feist

Moravče – V Moravčah opažajo, da se je v zadnjih dneh znova močneje okrepil prevoz tovornih vozil v tamkajšnje podjetje Termit ter v peskokop Drtija – in to kljub odločbi republiškega inšpektorata za okolje in prostor iz lanskega julija, ki podjetju zaradi neposredne nevarnosti dodatnega čezmernega obremenjevanja okolja prepoveduje obratovanje naprave za predelavo odpadkov; ta se nahaja na območju peskokopa Drtija.Moravški župan dr.je danes na vodstvo Termita naslovil dopis, v katerem jih opozarja, da kršijo inšpekcijsko odločbo, oziroma jih obtožuje, da »znova protipravno ilegalno« sprejemajo odpadke. Obenem jih je pozval, naj spoštujejo »vse odredbe vlade Slovenije o preprečevanju širjenja nalezljive bolezni covid-19«., svetovalka Termitove uprave, je za Delo odločno zanikala, da bi naprava v Termitu delovala, da bi v podjetje dovažali odpadke in kršili odločbo inšpektorja. »Odločbo spoštujemo, čeprav ocenjujemo, da je nerazumna in izdana brez vsake osnove. Termitu promet v tem času močno upada, tako kot vsemu gospodarstvu. In to bi moralo skrbeti župana Moravč.«Štab Civilne zaščite Moravče in uprava občine Moravče bosta v teh dneh pozorno spremljala dogajanje, povezano z odlaganjem odpadkov na območju Termita, napoveduje Balažic in dodaja, da bosta s poveljnikom Civilne zaščite»storila vse, da preprečita kršenje zakona in izrabljanje položaja, ko so vse sile Vlade Republike Slovenije in občine Moravče usmerjene k omejevanju epidemije koronavirusa ter v zaščito ljudi«.Glede na ponovno družbeno neodgovorno obnašanje podjetja Termit bo občina ukrepala v skladu z zakonom.