Terorizem zaradi spleta bolj nepredvidljiv

Najnovejše poročilo Europola o stanju in razmerah ter trendih na področju terorizma za lansko leto je ogledalo družbe, v kateri­ ogromno ljudi dejansko živi na spletu. Slednji spreminja teroristične grožnje po Evropi v bolj zapletene in težje predvidljive.

Lani so se po podatkih iz poročila Europola v posameznih državah EU odzvali ob 45 izvedenih ali preprečenih terorističnih napadih v desetih državah članicah. V 22 izvedenih napadih je umrlo šest ljudi – eden v napadu z desničarskim ozadjem, drugi v džihadističnih napadih, ki so še vedno večinska grožnja stari celini, saj je bilo od 45 napadov džihadističnih 24. Še bolj lahko preiskovalce skrbi, da je bilo kar 12 od 22 uspešnih napadov delo posameznikov, ki so večinoma napadli z ostrim orožjem.