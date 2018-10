Teršek umaknil soglasje h kandidaturi za ustavnega sodnika

Preberite še:



Profesor na Univerzi na Primorskemvčeraj zvečer predsednika državeobvestil, da umika soglasje h kandidaturi za ustavnega sodnika, poroča Dnevnik. Teršek naj bi ugotovil, da za izvolitev na mesto ustavnega sodnika ne more zbrati potrebnih 46 poslanskih glasov.Pahor se namreč v teh dneh z vodji poslanskih skupin posvetuje o podpori možnim kandidatom za ustavne sodnike. Na njegov poziv sta prispela dva predloga, poleg Terškove še kandidatura. A se je Teršek po poročanju Dnevnika odločil, da soglasje h kandidaturi umakne.Razlogov za to potezo Teršek v sporočilu Pahorju ni navedel, prav tako je ni želel pojasniti za Dnevnik. Ker pa je odločitev sprejel nekaj ur po prvih pogovorih predsednika republike s predstavniki parlamentarnih strank o kandidatih za novega ustavnega sodnika, je mogoče sklepati, da ji je botrovalo dogajanje v predsedniški palači. Teršek naj bi namreč ugotovil, da za izvolitev na mesto ustavnega sodnika ne more zbrati potrebnih 46 poslanskih glasov.Pahor se je v torek sestal z vodji poslanskih skupin LMŠ in SDS,in. Medtem ko v LMŠ podpirajo Terška, pa je Krivec Pahorju povedal, da v stranki ne podpirajo ne Terška ne Pintarja, pač pa kot kandidatko predlagajo nekdanjo generalno pravobranilko na Sodišču Evropske unijeKer so poleg LMŠ podporo Teršku napovedali le še v SD in SNS, naj torej možnosti za izvolitev ne bi imel. Terškov umik torej krepi možnost, da Pahor kot kandidatko za ustavno sodnico predlaga Trstenjakovo.Ta po Krivčevih besedah s kandidaturo soglaša, sama pa je še pred srečanjem Krivca s Pahorjem za STA povedala, da jo mesto ustavne sodnice zanima kdaj v prihodnosti, zato se na razpis ni prijavila. Če ne bo soglasja o prijavljenih kandidatih in bi dobila ponudbo od predsednika republike, pa bi o kandidaturi razmislila, je dejala. Novi ustavni sodnik bo sicer na ustavnem sodišču nadomestil, ki se ji mandat izteče decembra.