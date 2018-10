Teršek umaknil soglasje h kandidaturi za ustavnega sodnika

Profesor na Univerzi na Primorskemje po poročanju časnika Dnevnik včeraj zvečer predsednika državeobvestil, da še pred drugim dnem posvetovanj predsednika s poslanskimi skupinami umika soglasje h kandidaturi za ustavnega sodnika. Teršek naj bi bil ugotovil, da za izvolitev ne more zbrati potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Kot smo poročali, so mu poleg LMŠ podporo napovedali še v SD in SNS, ki imajo skupaj 28 glasov. Na glasove SMC Teršek ni mogel računati, prav tako mu niso bili pretirano naklonjeni v Desusu.Največja parlamentarna stranka, SDS, je včeraj predsedniku Pahorju sporočila, da ne podpira nobenega od dveh kandidatov, prijavljenih na razpis za ustavnega sodnika –in Andraža Terška –, ampak si želijo, da bi decembra po izteku mandata Jadranko Sovdat nadomestila nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču Evropske unijeNa Pahorjev poziv se sicer ni prijavila, a naj bi po besedah vodje poslanske skupine SDSTrstenjakova s kandidaturo soglaša.V največji koalicijski stranki LMŠ so včeraj navedli, da so se o Trstenjakovi pripravljeni pogovarjati le, če profesor na Univerzi na Primorskem Teršek ne bi imel zadostne podpore med poslanskimi skupinami.O podpori Verici Trstenjak v večini poslanskih skupin včeraj še niso razpravljali, a sogovorniki iz koalicijskih in iz opozicijskih vrst menijo, da je s svojimi izkušnjami primerna kandidatka za ustavno sodnico. Prvak SNSje še pred umikom soglasja Terška povedal, da bodo sami dali podporo Teršku in bi raje videli, da Trstenjakova zasede katero od izpraznjenih mest ustavnih sodnikov v prihodnje. Vodja poslanske skupine Desusapa je dejal, da njegovo podporo zagotovo ima, a v tem trenutku ne more govoriti za celotno poslansko skupino.Za izvolitev sodnika ustavnega sodišča, ki ga državnemu zboru predlaga predsednik države, je sicer potrebnih najmanj 46 glasov.