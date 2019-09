Teš 6 ustavljen do prihodnjega tedna

​To je že druga zaustavitev bloka šest v tem letu

Čeprav so v termoelektrarni Šoštanj sprva pričakovali, da bo šesti blok Teš začel obratovati že v sredo, so danes sporočili, da dela še niso končana. Kot so danes sporočili za STA, bo blok predvidoma začel obratovati v začetku prihodnjega tedna.Šesti blok je bil 17. avgusta po 104 dneh neprekinjenega obratovanja, kar je največ doslej, ustavljen zaradi odpravljanja težave pri praznjenju pepela. Takrat so v Tešu napovedali, da predvidoma ne bo obratoval dva tedna, v tem času pa bodo izvedli nekatere preglede opreme, čiščenje dimno-zračnega trakta grelnika in preostale redne vzdrževalne posege na opremi.Ker je bila tokratna zaustavitev šestega bloka Teša predhodno najavljena, ni vplivala na preskrbo z električno energijo, so pojasnili v Elesu, ki je sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja v Sloveniji. So pa ob tem navedli, da se v času nizkih obremenitev omrežja srečujejo s pojavom povišanih napetosti. Za oskrbo z elektriko in toploto sicer skrbi blok pet.Tokratna zaustavitev šestega bloka Teša je bila druga letos, od 23. aprila do 6. maja letos so namreč potekala načrtovana vzdrževalna dela.Lani šesti blok približno dva meseca ni obratoval zaradi garancijskih del, rednega remonta in ob koncu leta tudi požara. V preostalih desetih mesecih je medtem šestica proizvedla 3753 gigavatnih ur električne energije, kar je predstavljalo 33,5-odstotni delež celotne slovenske proizvodnje elektrike.